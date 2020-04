Nowa szefowa marketingu w CCC

Odpowiada za przygotowanie i nadzorowanie realizacji kompleksowej strategii marketingowej zarówno na rynku polskim, jak i za granicą, w tym pozycjonowanie marek własnych takich jak Lasocki, Gino Rossi czy Sprandi. CCC planuje dalsze wzmocnienia funkcji marketingowych, m.in. w obszarze szeroko pojętego digital, social media i performance.

Katarzyna Krawczyk wnosi do spółki bogate doświadczenie marketingowe zdobyte w firmach z branży fashion i retail. Do CCC przeszła z agencji Warsaw Creatives, gdzie przez ostatnie 2 lata zajmowała się obsługą marek i tworzeniem ich strategii marketingowej. Wcześniej przez 3 lata była Dyrektorem Marketingu marki Badura, przedtem to samo stanowisko pełniła w marce Tatuum. Ma również 5-letnie doświadczenie pracy dla marki Top Secret między innymi jako Dyrektor Kreatywny.

Głównym celem jaki stawia sobie nowa Dyrektor Marketingu jest wypracowanie nowego modowego oblicza marki i wyróżnienie się na rynku poprzez współcześnie zdywersyfikowane kody komunikacji i ugruntowanie pozycji lidera dla marki CCC w nowej jakości.