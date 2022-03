Nowa wiceprezeska ds. nieruchomości w Mindspace

Mindspace, globalny dostawca elastycznych przestrzeni biurowych, powołał Anę Nekhamkin na stanowisko wiceprezeski ds. nieruchomości (VP of Real Estate & Projects). W nowej roli Ana Nekhamkin będzie odpowiedzialna za realizację działań związanych z rozwojem firmy. Jej zadaniem będzie koordynacja całego procesu związanego z otwarciem kolejnych lokalizacji, w tym dostarczanie gotowych projektów na rynek, a także zbudowanie zespołu ds. nieruchomości.

Ana Nekhamkin ma wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym pozyskiwania i finansowania nieruchomości oraz zarządzania nimi.

Pracowała przy międzynarodowych projektach w USA, Europie i na Bliskim Wschodzie.

Zanim dołączyła do Mindspace, odpowiedzialna była za ekspansję spółki Sonder (NASDAQ:SOND) na rynku nieruchomości w regionie EMEA oraz koordynację transakcji związanych z rozwojem hoteli i apartamentów serwisowanych w Wielkiej Brytanii i Europie.

W Mindspace Ana Nekhamin będzie koordynowała działania związane z rozwojem firmy w ujęciu globalnym. Do jej zadań będzie należało m.in. zbudowanie zespołu ds. nieruchomości oraz nadzór nad realizacją i dostarczanie na rynek nowych projektów Mindspace.

– Ogromnie cieszę się, że Ana Nekhamkin dołączyła do naszego zespołu i objęła stanowisko Wiceprezeski ds. Nieruchomości. Jestem przekonany, że dzięki jej imponującemu doświadczeniu w branży hospitality i w obliczu obecnego, dynamicznego tempa rozwoju rynku przestrzeni biurowych typu flex, Ana wraz z naszym nowym zespołem ds. nieruchomości z powodzeniem poprowadzi Mindspace ku dalszemu rozwojowi. Mając na względzie, że cały czas aktywnie poszukujemy nowych możliwości biznesowych zakładających zawieranie partnerskich umów o zarządzaniu, jak i koncentrujemy się na szeroko rozumianej działalności leasingowej, wsparcie Any Nekhamkin będzie bez wątpienia nieocenione – powiedział Dan Zakai, współzałożyciel i prezes Mindspace.

Mindspace zapowiada ekspansję na nowych rynkach

– Jestem zaszczycona, że mogę dołączyć do zespołu Mindspace i korzystając z mojego doświadczenia w branży hospitality, wspierać jego ekspansję na rynkach globalnych. Mindspace zyskał pozycję kluczowego gracza w tej ekscytującej, szybko rozwijającej się klasie aktywów, a dzięki swojej silnej marce, produktowi i dobrym wynikom finansowym ma ogromny potencjał rozwoju – zarówno na tych rynkach, gdzie jest już obecny jak i na zupełnie nowych– dodała Ana Nekhamkin, wiceprezeska ds. nieruchomości w Mindspace.

W minionym roku Mindspace odnotował wysoki popyt we wszystkich swoich lokalizacjach na świecie, osiągając poziom obłożenia sprzed pandemii COVID-19, przy czym w Izraelu, Niemczech i w Polsce poziom wynajmu był znacznie wyższy i wyniósł ponad 95 proc. W ramach ostatniej rundy inwestycyjnej, zakończonej pod koniec listopada 2021 r., Mindspace uzyskał 72 miliony dolarów na dalszy rozwój i globalną ekspansję. Latem 2022 r. firma planuje otwarcie dwóch nowych lokalizacji w Berlinie, dzięki czemu portfolio Mindspace w Niemczech zwiększy się do dziesięciu oddziałów. Dwa nowe punkty łącznie dostarczą 11 500 mkw. elastycznej powierzchni do pracy. Jedna z lokalizacji będzie znajdowała się budynku FÜRST (7000 mkw.), a druga przy Zimmerstraße (4500 mkw.), gdzie Mindspace zajmie wszystkie piętra 8-kondygnacyjnego obiektu.

Mindspace to globalny operator butikowych, elastycznych przestrzeni biurowych dla firm dowolnej wielkości, który łącząc trendy globalnego wzornictwa z lokalnym klimatem, na nowo definiuje doświadczenie w miejscu pracy.