Nowa zastępczyni dyrektora działu rynków kapitałowych BNP Paribas Real Estate

Marta Gorońska-Wiercioch dołączyła do działu Rynków Kapitałowych, w którym objęła stanowisko zastępcy dyrektora BNP Paribas Real Estate Poland.

Marta Gorońska-Wiercioch od początku swojej kariery zawodowej związana jest z rynkiem nieruchomości komercyjnych.

Menedżerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem będzie odpowiedzialna za realizację strategii inwestycyjnych zgodnych z trendami i kierunkami rozwoju rynku, a także za doradztwo w kluczowych transakcjach kupna i sprzedaży we wszystkich sektorach w Polsce.

- Ostatni rok wniósł wiele zmian na naszym rynku. Do gry dołączyły nowe formaty, inne stały się jeszcze bardziej popularne, a niektóre chwilowo wyhamowały. Potrzebujemy osób, które potrafią szybko dostosować się do nowych warunków i odpowiednio ocenić potencjał aktywów. Bardzo ważne jest zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań kontrahentów w zależności od branży, skali oraz charakteru ich działalności. Jestem przekonany, że Marta, dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom, będzie doskonałym wsparciem dla naszych klientów i dla zespołu oraz przyczyni się do rozwoju naszego biznesu - mówi Mateusz Skubiszewski, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych.

Na liście zadań nowej Associate Director będzie nie tylko koordynowanie transakcji kupna oraz sprzedaży i doradztwo w zakresie strategii inwestycyjnych, ale także wsparcie w obszarze finansowania inwestycji oraz rozbudowa portfela klientów BNP Paribas Real Estate Poland.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Marta Gorońska-Wiercioch od początku swojej kariery zawodowej związana jest z rynkiem nieruchomości komercyjnych. W tym czasie współpracowała z Knight Frank, gdzie odpowiadała za doradztwo transakcyjne i rozwój biznesu. Na swoim koncie ma transakcje kupna i sprzedaży aktywów o wartości kilkuset milionów euro. Na nowym stanowisku, w agencji BNP Paribas Real Estate Poland, Marta Gorońska-Wiercioch będzie ściśle współpracować z Mateuszem Skubiszewskim, który stoi na czele działu Rynków Kapitałowych.



- Do BNP Paribas Real Estate Poland dołączam w nowych i z perspektywy rynku inwestycyjnego nieruchomości komercyjnych, bardzo ciekawych czasach. Bez gotowych scenariuszy, za to z miejscem na nowe, przemyślane i nierzadko odważne decyzje. Wierzę, że wspólnie z zespołem, będziemy pomagali Klientom podejmować dobre decyzje inwestycyjne - mówi Marta Gorońska-Wiercioch, Zastępca Dyrektora, Dział Rynków Kapitałowych.