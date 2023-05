Przychodzą z różnych miejsc, czasami podejmują nowe dla siebie wyzwania, czasami kontynuują wcześniej zaplanowaną karierę.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do Unibepu, dziś jednej z największych firm branży budowlanej w kraju - mówi Dariusz Blocher. - W najbliższych latach budownictwo będzie się dynamicznie rozwijać, a my razem z nim, ale będzie to bardzo wymagające i konkurencyjne środowisko - dodał. Ten transfer nie uszedł pod koniec kwietnia niczyjej uwadze.

Magdalena Uler-Kłeczek ma ponad 11-letnie doświadczenie w wiodących firmach doradczych z branży nieruchomości. W 7R poprowadzi zespół ds. rynków kapitałowych, zajmujący się m.in. zabezpieczaniem finansowania perspektywicznego,

Prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak został wybrany przez walne zgromadzenie Związku Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL) na wiceprezesa tej organizacji w kadencji 2023-2025.

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich wybrało nowy zarząd oraz Radę Związku. Na funkcję prezesa związku powołany został dr Tadeusz Białek, dotychczasowy wiceprezes związku. Ponadto do zarządu, na trzyletnią kadencję, powołano Agnieszkę Wachnicką, Włodzimierza Kicińskiego oraz Bartosza Kublika.

Anna Tana będzie odpowiedzialna w G City Europe za tworzenie i implementację pełnej strategii rozwoju tego obiektu, zarówno leasingowej, komercyjnej jak i developmentowej. Do jej zadań należeć będzie także rozwój tej lokalizacji i dywersyfikacja w stronę sektora F&B.

W pierwszym kwartale tego roku w Polsce Panattoni sfinalizowała transakcje na łączną kwotę ponad 300 mln euro. Aktywność dewelopera zrodziła potrzebę powołania nowego stanowiska – Head of Asset Disposition, Michał Stanisławski odpowiedzialny będzie za kompleksowe nadzorowanie strategii finalizacji procesów inwestycyjnych nieruchomości Panattoni w Polsce.

Michał Paschalis-Jakubowicz zastąpi dotychczasowego prezesa spółki IAI SA Jarosława Mikosa. Michał Paschalis-Jakubowicz od ponad 20 lat jest związany z branżą nowych technologii, telekomunikacji i konsultingu.

Nowym dyrektorem zarządzającym Ghelamco Poland został Jarosław Zagórski, który z belgijskim deweloperem związany jest od ponad 16 lat. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora handlowego i rozwoju oraz członka zarządu.

Anna Warmus-Pavone jest członkiem Chartered Institute of Personnel and Development – najbardziej rozpoznawalnego na świecie profesjonalnego Instytutu HR. Na nowym stanowisku w Talent & Culture grupy Accor jest odpowiedzialna za zarządzanie talentami w hotelach klas premium, midscale i economy w Polsce, Estonii, Litwie, Łotwie i Ukrainie.

Alexandre Saussard będzie realizował zadania mające na celu dalsze umacnianie pozycji Auchan Retail Polska jako lidera cenowego, a także kontynuację wzrostu wyników ekonomicznych sieci, które w ciągu ostatnich lat stały się jej wyróżnikami na rynku polskim.

Do zadań Ewy Spychalskiej w CPI Property Group należy odpowiedzialność za rozwój oraz stałe ponoszenie wartości parków handlowych STOP SHOP oraz centrów handlowych sieci Vivo! w Polsce.

W ostatnim czasie Karolina Piasecka dołączyła do zespołu LCP. Jako Leasing Manager Karolina zajmuje się koordynacją procesu komercjalizacji posiadanych przez LCP inwestycji. Również w kwietniu, Dorota Szerafin otrzymała zasłużony awans na stanowisko Head of Property and Asset Management.

Absolwent Politechniki Śląskiej oraz student Duńskiego Uniwersytetu Technicznego. Od początku ścieżki zawodowej związany ze zrównoważonym budownictwem. Bartosz Marcol wchodzi na stanowisko managera ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w Globalworth.

Grupa Accor mianowała Tomasza Murawskiego dyrektorem generalnym hotelu ibis Styles Warsaw Airport. Do jego zadań w fazie początkowej będzie koordynacja wszystkich procesów prowadzących do otwarcia hotelu, zaś następnie – zarządzanie obiektem.

Filip Filipowicz jest absolwentem kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Negocjacje i sprzedaż. Swoją karierę na rynku nieruchomości zaczynał w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. W Avison Young będzie wspierał najemców w pozyskiwaniu nowej powierzchni biurowej. Będzie także aktywny w procesach renegocjacji umów.

Immo Lab, agencja specjalizująca się w strategicznym doradztwie na rynku nieruchomości, rozpoczęła współpracę z Ryszardem Kulczykiem.

Ekspert ma doświadczenie w branży real estate, ale także w obszarze finansowym, a w Immo Lab objął stanowisko Business Development Partnera.

To nie wszystkie zmiany w immo lab. Do zespołu dołączył Sergii Stoliarchuk i objął stanowisko Business Development Ukraina. Sergii posiada ponad 15-letnie doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi firmami. Posiada też doświadczenie w rozwoju własnych inicjatyw biznesowych.

Zmiany w GTC. Ariel Ferstman będzie odpowiedzialny za ekspansję GTC na nowych rynkach i sektorach, skupiając się na fuzjach, przejęciach. W rezultacie od 1 maja 2023 r. do zarządu GTC na stanowisko dyrektora finansowego zostaje powołana Barbara Sikora, która posiada bogate doświadczenie w sektorach finansowym i nieruchomości.

DODATEK: Liderki i liderów poznasz po tym, ilu ludzi chce za nimi iść

Nie każda osoba, która zostaje menedżerem staje się liderem. Lider nie rozkazuje, ale inspiruje, szuka potencjałów i potrafi je zagospodarować. Nie ciągnie za sobą zespołu na siłę, ale dzięki swoim kompetencjom i - co tak samo ważne - osobowości i zdolnościom pracy z ludźmi - staje się kimś, za kim warto podążać nawet, jeśli ma się inne zdanie. Tego życzymy tym, którzy awansują.

Liderzy oceniają także swoje miejsce w zespole - bo są jego częścią - i powinni potrafić odczytać nastroje w sieci zawodowych relacji i zadań.

Poza tym lider to też ktoś, kto nie traktuje wynagrodzeń jako broni, ale jako stara się tworzyć wokół nich jasną komunikację. Również tam, gdzie polski rynek jeszcze ma sporo do nadrobienia.

