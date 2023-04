LCP Properties, wiodąca firma na rynku inwestycji w parki handlowe i powierzchnie magazynowe typu SBU, będąca częścią Grupy M Core powiększa zespół.

Karolina Piasecka dołączyła właśnie do grona pracowników firmy.

Ponadto Dorota Szerafin otrzymała awans na stanowisko Head of Property and Asset Management.

W ostatnim czasie Karolina Piasecka dołączyła do zespołu LCP. Jako Leasing Manager Karolina zajmuje się koordynacją procesu komercjalizacji posiadanych przez LCP inwestycji. Do kluczowych obszarów jej zadań należy kontakt z najemcami, negocjowanie umów oraz optymalizacja dostępnej powierzchni w istniejących, jak i planowanych projektach zarządzanych przez firmę.

Karolina Piasecka. Fot. Mat. pras.

Swoje, ponad 15-letnie doświadczenie w leasingu, Karolina zdobywała w takich firmach jak Apsys, CBRE czy Atrium Poland Real Estate Management. Reprezentowała zarówno stronę właściciela nieruchomości, jak i agencji a współpraca z największymi najemcami wielkopowierzchniowymi i lokalnymi markami doskonale predestynuje ją do powierzonej roli. Karolina specjalizowała się w komercjalizacji obiektów typu convenience shopping centre, którymi zajmowała się od momentu największego ich rozkwitu na krajowym rynku.

Karolina jak mówi o sobie: “komercjalizacja obiektów handlowych to jedna z moich pasji, mogąc już od kilkunastu lat przyglądać się z bliska rozwojowi całej branży. Jednocześnie dzięki swoim pasjom: wspinaczce górskiej oraz długim wyprawom rowerowym jeszcze bardziej aktywnie i wytrwale mogę uczestniczyć w tworzeniu strategii rozwoju w obszarze nieruchomości komercyjnych.

Również w kwietniu, Dorota Szerafin otrzymała zasłużony awans na stanowisko Head of Property and Asset Management. Dzięki swojemu, długoletniemu doświadczeniu i rozległej wiedzy w zakresie zarządzania portfelem nieruchomości, Dorota uczestniczyła w budowie i rozwoju posiadanego przez LCP protfela nieruchomości, który z 18 projektów zwiększył się do ponad 80 inwestycji. W skład jego wchodzą zarówno parki handlowe, jak i projekty magazynowe typu SBU.

Od 2013 roku, Dorota pełniła rolę Property Managera i odpowiadała za zarządzanie całym portfelem nieruchomości handlowych i magazynowych. Swoje, ponad 20-letnie doświadczenie zdobywała w Knight Frank, Tesco oraz grupie LCP.

W wolnym czasie Dorota jest amatorką książek oraz muzyki klasycznej – najchętniej na Mazurach, gdzie przebywa tak często jak dalece pozwala jej czas. Pasjonuje ją też montaż krótkich reportaży video i dokumentowanie tym samym różnego rodzaju wydarzeń z życia prywatnego.

Jestem przekonana, że wzmocnienie zespołu LCP przyczyni się do realizacji naszego głównego celu, jakim jest ciągły wzrost wartości portfela nieruchomości handlowych, jak i magazynowych – powiedziała Magdalena Kowalewska, COO LCP Properties, należącej do grupy M Core.

Obecnie LCP Properties posiada w Polsce ponad 90 nieruchomości handlowych, biurowych oraz magazynowych. Na początku 2023 roku całkowita łączna powierzchnia posiadanych przez firmę obiektów przekroczyła 400 tys. mkw. a ich wartość sięgnęła 500 mln euro. LCP inwestuje długoterminowo, koncentrując się na stabilnym wzroście wartości nieruchomości poprzez aktywne zarządzanie i maksymalizacją zysków. LCP Properties jako część M Core – wysoce rentownej grupy firm rodzinnych zarządzających nieruchomościami i inwestycjami – jest jednym z największych właścicieli parków handlowych oraz centrów wygodnych zakupów w Wielkiej Brytanii i Polsce. Sztandarowym obiektem biznesowym LCP w Wielkiej Brytanii jest Pensnett Estate mieszczący się w Kingswinford. Park magazynowo-przemysłowy oraz ośrodek biznesowy rozlokowano na powierzchni 185 akrów (niemal 75 ha) i jest to jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Stanowi siedzibę prawie 200 firm.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl