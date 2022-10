CPI Property Group (CPIPG) utworzył nowe stanowisko w polskim oddziale firmy – Director myhive Community & Operations. Objął je Oskar Odziemczyk.

myhive to międzynarodowa marka elastycznych biur premium, W jej ramach stworzone zostały formaty flex-office, optymalnie dopasowane do indywidualnych potrzeb i wielkości danego zespołu. Do zadań nowego dyrektora należy koordynacja i zarządzanie wszystkimi procesami operacyjnymi dotyczącymi marki myhive i jej produktów: myoffice, myroom, mydesk i myflex, oraz rozwój społeczności i wzmacnianie interakcji pomiędzy jej członkami w obrębie wszystkich biur zlokalizowanych w 7 europejskich krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, Rumunii, Niemczech i na Węgrzech. W Warszawie pod logo myhive operuje 10 biurowców: Warsaw Spire, Nimbus, IO-1, Crown Tower, Crown Point, Park Postępu oraz cztery biurowce Mokotów (One, Two, Three, Four). CPI Property Group planuje rozwój marki i jej implementację w stołecznych biurowcach, należących do portfolio grupy.

Oskar Odziemczyk przez ostatnie dwa lata odpowiadał za międzynarodowy rozwój koncepcji oraz powierzchni myhive w ramach IMMOFINANZ. Do jego obowiązków należał m.in. nadzór nad tworzeniem produktów, proces budowy i strategii wdrażania, a także koordynacja wszystkich operacji i stałe zwiększanie efektywności kosztowej w obrębie oferty. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w WeWork jako CEE Building Operations Manager, JLL oraz Cushman & Wakefield. Jest specjalistą w zakresie architektury wnętrz z dyplomem ASP w Łodzi oraz zamówień publicznych z dyplomem SGGW w Warszawie.

myhive to ugruntowana w świadomości najemców, wysokiej klasy marka, gwarantująca dostęp do wielu benefitów oraz skrojonych na miarę rozwiązań. Liczę, że dzięki doświadczeniu i specjalizacji Oskara, poziom wizerunkowy oraz operacyjny marki zostanie utrzymany, a za sprawą współpracy całego zespołu – zyska nowy wymiar, a także skalę, ponieważ z powodzeniem będziemy mogli rozwijać brand w biurowcach należących do CPIPG – komentuje Barbara Topolska, Country Manager Poland, CPI Property Group.

CPI Property Group jest liderem na warszawskim rynku nieruchomości biurowych. Grupa aktywnie zarządza 24 biurowcami (w tym m.in. Warsaw Spire i Warsaw Financial Center) o łącznej powierzchni pół miliona mkw i wartości przekraczającej 1,7 miliarda euro.





