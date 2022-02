Nowi członkowie zarządu Allegro pomogą zrealizować plany ekspansji

Allegro powołuje dwóch nowych członków zarządu, aby wesprzeć plany ekspansji międzynarodowej, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 09 lut 2022 07:44

Nowi członkowie zespołu zarządzającego Allegro: Chief Commercial Officer (CCO) Alvise Favara oraz Chief Technology and Product Officer (CTPO) David Roberts, którzy dołączyli do firmy w styczniu, zostali teraz powołani do zarządu platformy ze skutkiem od 1 marca.