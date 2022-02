Nowi dyrektorzy hoteli w grupie PHH

Adriana Biernatowicz-Jadczak została dyrektorem generalnym pięciogwiazdkowego Regent Warsaw Hotel, a Artur Derela stanął na czele pięciogwiazdkowego Renaissance Warsaw Airport Hotel.

Z kolei Sylwia Korzeniewska, dotychczas będąca zastępcą dyrektora hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, awansowała na dyrektora generalnego tego obiektu.

Zmiana dyrektora nastąpiła również w Hampton by Hilton Warsaw Airport – stanowisko GM hotelu objął Matthieu Carrour.

– Zgodnie z polityką firmy, zaproponowaliśmy naszym doświadczonym dyrektorom możliwość dalszego rozwoju – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego. – Sprawdzili się, jako fachowcy o dużym poziomie kompetencji, więc jestem przekonany, że zagwarantują hotelom rozwój zgodnie z wysokimi standardami, które obowiązują w grupie PHH. Wiemy, że możliwości awansu, jakie stoją przed pracownikami w ramach rozwoju naszej firmy, są motywujące i korzystnie wpływają na to, jak jesteśmy postrzegani i w pewnym sensie wyróżnia nas to na rynku hotelarskim. Przed nami wiele nowych wyzwań i cieszę się, że nasz zespół cały czas się umacnia, a hotelarze z takim doświadczeniem mogą rozwijać się w naszej firmie i wspierać rozwój naszej grupy.

Adriana Biernatowicz-Jadczak ma ponad 23 lata doświadczenia w branży hotelarskiej. Z Polskim Holdingiem Hotelowym związana jest od 2013 roku, gdzie jako dyrektor hotelu z sukcesem wprowadziła na rynek hotel Hampton by Hilton Warsaw Airport. Następnie, w 2018 roku, objęła funkcję dyrektora generalnego nowo wybudowanego, pięciogwiazdkowego hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel.

Artur Derela od 24 lat w branży hotelarskiej. Dołączył do zespołu Polskiego Holdingu Hotelowego w 2019 r., gdzie do końca sierpnia 2020 r. pełnił funkcję dyrektora hotelu Best Western w Juracie, a w tym samym czasie od kwietnia wspierał merytorycznie załogę Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town. Natomiast, od 1 września 2020 roku pełnił funkcję dyrektora czterogwiazdkowego hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport.