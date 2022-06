Nowi dyrektorzy w Ceetrus Properties i Nhood

Ceetrus Properties i Nhood wprowadzają zmiany w strukturze.

Firmy realizują w ten sposób przyjęte strategiczne cele w zakresie transformacji ekologicznej, rozwoju i rewitalizacji obszarów miejskich.

Nominacje wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Potwierdzają przyspieszenie realizacji długoterminowych strategii obu firm w dwóch obszarach – zwiększania aktywów portfela nieruchomości oraz zapewnieniu dobrych wyników operacyjnych zarządzanych obiektów oraz ich rozwoju w kierunku nieruchomości mixed-use.

Etienne Dupuy, mianowany na stanowisko dyrektora zarządzającego Ceetrus Properties (wcześniej CEO/DG w Nhood Francja), wykorzysta swoje doświadczenie w obszarze finansów w zarządzaniu nieruchomościami należącymi do Ceetrus.

Jego priorytety to wzmocnienie pozycji Ceetrus jako wiodącej marki o pozytywnym wpływie, działającej w sektorze nieruchomości oraz wzmocnienie jej celów strategicznych. Umożliwienie stworzenia różnorodności miejskiej, dzięki wdrożeniu koncepcji 15-minutowego miasta, przy mniejszym wykorzystaniu terenu i przy zrównoważonym zarządzaniu zagęszczeniem mieszkańców. Przyspieszenie budowy mieszkań w odpowiedzi na kryzys podaży – 25 tysięcy mieszkań.

Marco Balducci, mianowany nowym dyrektorem generalnym Nhood i dyrektorem zarządzającym we Francji. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego Nhood we Włoszech. Będzie wykorzystywał swoją wiedzę z zakresu handlu detalicznego i innowacji do tworzenia wielofunkcyjnych dzielnic. Zarządzając włoskim oddziałem Nhood, był odpowiedzialny za stworzenie nowej dzielnicy Merlata Bloom w Mediolanie. Jej otwarcie zaplanowano na 2023 rok, a także za rozpoczęcie projektu rewitalizacji i stworzenia przestrzeni bez ruchu kołowego w Piazzale Loreto. Ten drugi projekt zwyciężył w konkursie C40 Reinventing Cities.

Priorytetem Marco Balducciego jest zwiększenie wpływu firmy Nhood, oferującej kompleksowe usługi dla branży nieruchomości we Francji, Europie i Afryce Zachodniej, na rozwój i rewitalizację miast, walka z globalnym ociepleniem oraz uzyskanie efektywności komercyjnej.

– Nasze spółki działające w sektorze nieruchomości przyspieszają realizację strategii przekształcania i rewitalizacji aktywów w wielofunkcyjne przestrzenie. Jesteśmy odpowiedzialni za wzorcowe, cieszące się międzynarodowym uznaniem projekty, które kształtują nowoczesne i rozwijające więzi miasta. Dlatego też mianuję dwóch menedżerów, ekspertów w dziedzinie podnoszenia jakości miast oraz transformacji handlu i nieruchomości, aby wykorzystać nowe możliwości rynkowe. Nasza strategia rozwoju przyczynia się do zmian w zasobach naszych klientów, głównie marek należących do AFM i otwiera nas na współpracę z inwestorami – powiedział Antoine Grolin, prezes spółek sektora nieruchomości AFM.