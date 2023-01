Magdalena Jóźwiak objęła stery w Moxy Poznań Airport. Z kolei od 1 lutego dyrektorem Golden Tulip Międzyzdroje zostanie Daria Tyszczuk.

Magdalena Jóźwiak była dotychczasową dyrektor Hotelu Ikar w Poznaniu.

Daria Tyszczuk to dotychczas dyrektor hotelu Rycerski w Szczecinie.

Po raz kolejny mamy przyjemność naszym doświadczonym koleżankom zaproponować awans i realny wpływ na dalszy rozwój naszej grupy. Tak wysokiej klasy hotelarze z ogromnym doświadczeniem zagwarantują naszym obiektom utrzymanie wysokiego standardu i zadbają o komfort naszych gości – mówi Jacek Szymanowicz, dyrektor operacyjny w Polskim Holdingu Hotelowym.

Magdalena Jóźwiak to absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Z hotelarstwem związana od 2002 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w hotelu Ikar w Poznaniu. W Ikarze z powodzeniem awansowała, przechodząc poszczególne szczeble rozwoju. Zaczynała od stanowiska recepcjonistki, następnie została kierownikiem recepcji, aż do objęcia funkcji dyrektora hotelu, którą pełniła nieprzerwanie od 2008 roku do końca 2022 r. Pod jej kierownictwem Hotel Ikar w ostatnich latach pełnił funkcję izolatorium dla chorych na COVID-19, a następnie schronienie dla uchodźców początkowo z Afganistanu, a przez ostatni rok dla obywateli Ukrainy. Obecnie w hotelu prowadzone są prace modernizacyjne, w celu dostosowania go do marki Four Points by Sheraton. Magdalena Jóźwiak od stycznia jest dyrektorem Moxy Poznań Airport, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie hali odlotów Portu Lotniczego Poznań-Ławica. To hotel lifestylowej marki Moxy, należącej do międzynarodowej sieci Marriott International.

Daria Tyszczuk jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Turystyka. W branży hotelarskiej pracuje od 10 lat. Od 2019 r. związała się ze spółką PHH Hotele, gdzie objęła stanowisko Dyrektora hotelu Rycerski w Szczecinie. Wraz z początkiem lutego stanie na czele Golden Tulip Miedzyzdroje Residence - nowoczesnego obiektu marki Golden Tulip, należącej do międzynarodowej sieci Louvre Hotels Group. Obiekt zlokalizowany jest tuż przy piaszczystej plaży w otoczeniu Parku Wolińskiego. Oferuje 110 apartamentów z aneksami kuchennymi, dwie sale konferencyjne, restaurację oraz bar i lobby, a także strefę wypoczynku z basenem, saunę suchą i parową oraz jacuzzi.





