Nowi eksperci i awanse w WIK Capital

WIK Capital rozwija zespół hotelowy. Do grona ekspertów dołącza Magdalena Frelkiewicz, która obejmuje funkcję dyrektor generalnej Hotelu Kyriad w Karkonoszach, zaś na stanowisko dyrektora ds. hotelowych w sieci zarządzanej przez WIK Capital awansuje Bartłomiej Marczak, do tej pory odpowiedzialny za sprzedaż apartamentów hotelowych.

Magdalena Frelkiewicz rozpoczynała swoją karierę zawodową we wrocławskim Holiday Inn, zaczynając od pracy w dziale rezerwacji. Następnie piastowała stanowisko kierownika recepcji w Hotelu HP Park Plaza. Doświadczenie zdobywała także w Irlandii w zakresie revenue managementu, ISO, HACCP i zarządzania procesowego w sieciach Radisson i Clarion. Pracowała w hotelu Qubus w Legnicy, a także jako dyrektor generalna kompleksu Campanile i Premiere Classe we Wrocławiu. Zajmowała się preopenigiem i otwarciami takich inwestycji condohotelowych jak Ovo, Bike Up, we Wrocławiu, a także w górskich hotelach resortowych, między innymi: Radisson Szklarska Poręba, Resort Czarna Gora , Five Seasons.

Bartłomiej Marczak z branżą hotelową związany jest od 2013 roku. Pierwsze kroki stawiał w Radisson Blu Sobieski Hotel. Pracował także w Polonia Palace Hotel, gdzie zajmował się rezerwacjami gości indywidualnych, sprzedażą konferencji i bankietów. Zawodowo związany był także z Moxy Warsaw Praga, gdzie zajmował się sprzedażą hotelu.

Wraz z rozpoczęciem pracy w WIK Capital, rozpoczął rozdział zawodowy związany z rynkiem nieruchomości inwestycyjnych i apartamentów wakacyjnych. Jako dyrektor ds. hotelowych będzie między innymi dokonywał analiz nowych projektów hotelowych i condohotelowych zarządzanych przez WIK Capital, włączając w swój zakres także pre-openingi obiektów i wsparcie sprzedaży zarządzanych hoteli.

WIK Capital to pierwsza w Polsce firma oferująca kompleksowy zakres usług związanych z realizacją projektów hotelowych, sprzedażą apartamentów hotelowych i zarządzaniem nimi.

Firmę tworzy zespół ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem na polskim rynku hotelowym i condohotelowym. WIK Capital specjalizuje się w całościowym prowadzeniu procesów inwestycyjnych w modelu condo i zarządzaniu obiektem hotelowym. W procesie inwestycyjnym zespół wykorzystuje swoje kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów w resortach nadmorskich – Kołobrzegu i Ustroniu Morskim, a także górskich – Szklarskiej Porębie i Zakopanem.

WIK Capital jest franczyzobiorcą znanych i cenionych światowych marek hotelowych, w tym InterContinental Hotels Group oraz Louvre Hotels.

Strategia rozwoju spółki zakłada poszerzanie portfela zarządzanych inwestycji w ramach kilkunastu projektów. Firma zrealizowała już pierwszy projekt mieszkaniowo-hotelowy w Warszawie – Tulip Residences Warszawa Targowa. Obecnie w przygotowaniu znajdują się trzy obiekty: Staybridge Suites Warszawa Ursynów, Laguna Beskidów w Żywcu oraz najnowsza inwestycja spółki – hotel w Karkonoszach. Planowane są kolejne inwestycje.