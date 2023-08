Grupa B&B HOTELS coraz śmielej przystępuje do realizacji nowo przyjętej strategii rozwojowej dla Polski. Koronnym na to dowodem jest pozyskanie do zespołu pięciu kolejnych ekspertów.

Grupa B&B HOTELS w ostatnich miesiącach do zespołu pozyskała pięciu kolejnych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży hotelarskiej i nieruchomości.

Zasilą oni kluczowe departamenty odpowiedzialne za marketing, finanse i obsługę prawną. Już od dłuższego czasu branża hotelarska może obserwować rozwój sieci B&B HOTELS w Polsce. Marka swoją ekspansję opiera na trzech filarach: przejęciach hoteli, konwersjach nieruchomości niehotelowych oraz nowych inwestycjach z deweloperami i inwestorami. Plany związane z realizacją nowo przyjętej strategii dla Polski i chęcią zdobycia pozycji lidera w segmencie value-for-money wymagają w obecnych realiach rynkowych szczególnego wysiłku m.in. obszarach finansów, obsługi prawnej, rozwoju produktu i marketingu. W tym kontekście nie mogą dziwić działania mające na celu poszerzenie i wzmocnienia zespołu firmy o doświadczonych specjalistów. Aby dać nowy impuls do rozwoju sieci B&B HOTELS w Polsce i realizować efektywnie strategię biznesową dla naszego kraju, niezbędne jest pozyskanie najlepszych ekspertów na rynku. Naturalną koleją rzeczy jest zatem inwestycja w kadry, bo to ludzie budują sukces finansowy i wizerunkowy naszego brandu. Po wzmocnieniu osobowym i reorganizacji Departamentu Development postanowiliśmy również wzmocnić struktury w obszarze Product & Marketing, Finance oraz Compliance & Legal. Odgrywają one bowiem kluczową rolę w działalności operacyjnej naszej firmy – mówi Jakub Bilik, Prezes i Dyrektor Zarządzający B&B HOTELS Polska. Czytaj więcej B&B Hotels inwestuje w Dział Rozwoju Wspomniane zmiany w kluczowych departamentach przedstawiają się następująco: Departament Product & Marketing Department zasilili Marzanna Kretowicz-Nowak (Multi Property Revenue Manager), Lilianna Dorotkiewicz (Marketing Manager) oraz Wojciech Kogut (Product & Quality Manager). Marzanna_Kretowicz - Nowak. Fot. Mat. pras. Marzanna Kretowicz-Nowak z B&B HOTELS związała się w lutym bieżącego roku. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie jako Revenue Manager, które zdobywała w międzynarodowych sieciach hotelowych, jak Choice Hotels i BWH Hotels. Ukończyła zarządzanie hotelarstwem w Dublin Institute of Technology (DIT) w Irlandii, posiada certyfikat w Advanced Revenue Management wydany przez Cornell University oraz certyfikaty w zakresie Digital Marketing przyznany przez Dublin Business School. Jej dewizą jest holistyczne podejście do zarządzania przychodami. Lilianna Dorotkiewicz. Fot. Mat. pras. Lilianna Dorotkiewicz jest hotelarzem z powołania z ponad 30-letnim stażem. Doświadczenie w obszarach Revenue Managementu i E-Commerce zyskała działając zawodowo w międzynarodowych sieciach hotelowych: Accor, Louvre Hotels i BWH Hotels. W pracy kładzie nacisk na zrozumienie potrzeb i doświadczeń gości, przy jednoczesnym rozwoju rozpoznawalności marki. Wojciech Kogut. Fot. Mat. pras. Wojciech Kogut to zarówno hotelarz, jak i marketingowiec. Zawodowe szlify w tym drugim obszarze zdobywał głównie podczas pracy dla korporacji w Londynie. Tam też ukończył studia CIM – Chartered Institute of Marketing. Po powrocie do Polski postanowił powtórnie związać się z branżą hotelarską,

w której rozpoczynał swoją karierę. Lilianna Dorotkiewicz i Wojciech Kogut pełnią swoje obowiązki w Grupie B&B HOTELS Polska od lipca. Czytaj więcej Sieć B&B Hotels coraz większa. Nowy hotel w Kielcach oficjalnie otwarty Konrad Pazorek. Fot. Mat. pras. Na czele Działu Finansów stanął w czerwcu Konrad Pazorek (Financial Director). Jest on członkiem międzynarodowej organizacji ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Ma ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, które zdobywałm.in. w największych firmach audytorskich z tzw. Wielkiej Czwórki (Big-4). Przez ostatnie 10 lat zajmował się finansami i raportowaniem funduszy private equity, jak również finansowaniem dłużnym nieruchomości komercyjnych. Piotr Furmaga. Fot. Mat. pras. Za działania departamentu Compliance & Legal Department odpowiada Piotr Furmaga (Head of Legal and Compliance), który dołączył do zespołu w lipcu. Od kilkunastu lat zapewnia obsługę prawną przedsiębiorcom, w szczególności

w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kancelariach prawnych, jak

i świadcząc pomoc prawną w charakterze in-house lawyer w spółce z branży deweloperskiej. Przez ostatnie lata pracował z kolei w spółce będącej liderem rynku FMCG. Przyciągnięcie ekspertów o tak bogatym doświadczeniu i dorobku w swoich dziedzinach to najlepszy sposób, aby osiągnąć założone przez sieć B&B HOTELS Polska cele biznesowe. Dołączenie do naszego zespołu Marzanny Kretowicz-Nowak, Lilianny Dorotkiewicz, Konrada Pazorka, Piotra Furmagi i Wojciecha Koguta otwiera przed Grupą nowe możliwości w kontekście ekspansji sieci i zawalczenia o wiodącą pozycję w segmencie value-for-money. Życzę koleżankom i kolegom wielu sukcesów i cieszę się, że wspólnie będziemy mogli budować nową rzeczywistość, jeśli chodzi o rynek hotelarski w Polsce – dodaje Jakub Bilik, Prezes i Dyrektor Zarządzający B&B HOTELS Polska. Czytaj więcej Jakub Bilik nowym dyrektorem zarządzającym w B&B HOTELS Polska Sieć B&B HOTELS jest jedną z czołowych sieci hotelowych w Europie. Jej wyróżnikiem jest bardzo korzystna relacja jakości do ceny. W jej strukturach działa obecnie ponad 700 hoteli, wyróżniających się doskonałą lokalizacją. W Polsce ma ich obecnie 13: w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Toruniu, Nowym Targu, Rzeszowie, a od 2023 roku również w Kielcach, Bytomiu i Piotrkowie Trybunalskim. Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

