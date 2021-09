Nowy CEO w polskim oddziale IWG. Paweł Ornatek zadba o rozwój marek Regus i Spaces

Paweł Ornatek we wrześniu objął stanowisko Country Managera w International Workplace Group w Polsce, gdzie będzie odpowiedzialny za rozwój biur pod markami Regus i Spaces oraz pracę kilkudziesięciu oddziałów firmy na terenie kraju.

Cele, jakie wyznacza organizacji, to m.in. dalszy rozwój modelu franchisingowego oraz akwizycyjnego związany z rosnącym zainteresowaniem pracą hybrydową i zwiększonym popytem na biura elastyczne.

Paweł Ornatek ma doświadczenie zarówno w segmencie B2B jak i B2C, które zdobywał u światowych liderów - w firmach Colgate-Palmolive, Tetley czy Pepsi. Zarządzał przejęciem i integracją firmy kosmetycznej Soraya przez amerykański koncern Alberto-Culver oraz po-akwizycyjną integracją i rozwojem części konsumenckiej w Europie Centralnej w fińskiej Metsa-Tissue, znanej w Polsce z marek Mola i Lambi. Paweł Ornatek odpowiadał także za rozwój polskiego lidera w dziedzinie produktów i rozwiązań dla biur i miejsc pracy – firmą Lyreco. Przed dołączeniem do IWG kierował rozwojem firmy Profi – polskiego lidera produkującego produkty spożywcze, tuż po przejęciu firmy przez fundusze Private Equity. Wcześniej kierował przez kilka lat rozwojem firmy Regus w Polsce, która następnie – po akwizycji kilku konkurentów, w tym Spaces, przekształciła się w IWG. Dla Pawła Ornatka jest to tym samym powrót do firmy, która w międzyczasie zdążyła się znacząco rozrosnąć na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku elastycznych przestrzeni biurowych.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

IWG jest światowym liderem w dziedzinie biur elastycznych, które oferuje m. in. pod markami Regus i Spaces. Firma jest obecna w ponad 3 300 lokalizacjach, w 1 000 miastach całego świata i na ponad 120 rynkach, ma ponad 30 lat doświadczenia w oferowaniu przestrzeni biurowych. W Polsce IWG posiada 32 centra biurowe w 7 największych miastach. Firma planuje rozwijać model franchisingowy, dzięki któremu w ciągu najbliższych kilku lat otworzy kolejne siedziby usytuowane poza tradycyjnie rozumianymi centrami biznesowymi, tak by zapewnić osobom korzystającym z biur elastycznych maksymalnie dogodny i szybki dojazd do nich z miejsca zamieszkania.