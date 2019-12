Nowy dyrektor działu wynajmu powierzchni biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland

Mikołaj Laskowski dołączył do zespołu ekspertów BNP Paribas Real Estate Poland. Z początkiem grudnia objął stanowisko Dyrektora Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych.

Mikołaj Laskowski objął kierownictwo nad Działem Wynajmu Powierzchni Biurowych BNP Paribas Real Estate Poland 1 grudnia 2019r. Odpowiedzialny będzie zarówno za reprezentację najemców jak i wynajmujących.

- Mikołaj posiada szerokie doświadczenie w pracy po stronie dewelopera, co jest fundamentalne dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań naszych obecnych i przyszłych partnerów biznesowych. W BNP Paribas Real Estate wprowadziliśmy nowy model pracy z klientem. Pozyskanie osób, które potrafią rozpoznać potrzeby Klientów i odpowiednio dopasować rozwiązania nie tylko z jednej dziedziny rynku jest kluczowe do realizacji obranej przez firmę strategii - mówi Erik Drukker, prezes zarządu, Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas Real Estate Poland

Nowy dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych posiada blisko 16-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. W firmie Tesco Polska jako Real Estate & Leasing Manager odpowiadał za komercjalizację powierzchni handlowych oraz relacje z najemcami 178 sklepów. Był również zaangażowany w przejęcie całej sieci Leader Price oraz Savia. Mikołaj odpowiadał również za komercjalizację powierzchni biurowych w firmach Reinhold Polska, Centrum Development and Investments oraz Immobel Poland zarówno w Warszawie jak i w miastach regionalnych. Ostatnio pracował w Skanska Property Poland, gdzie nadzorował m.in. komercjalizację, zlokalizowanego na terenie warszawskiej Woli, kompleksu biurowego Spark. Do jego głównych obowiązków należała współpraca z agencjami nieruchomościowymi, ustalanie strategii biznesowej oraz marketingowej dla biurowców, a także realizacja procesu komercjalizacji (m.in. negocjacje z najemcami).

- Trwający od kilku lat dynamiczny rozwój powierzchni biurowych w całym kraju i umacniająca się pozycja miast regionalnych stawiają coraz to nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami rynku. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zrozumienie nie tylko mechanizmów procesów biznesowych, ale i zmieniających się potrzeb klientów oraz właścicieli nieruchomości, a także trendów. Takie podejście wymaga pracy zespołowej i zaangażowania wiedzy ekspertów z różnych dziedzin. Cieszę się, że taki właśnie model pracy jest możliwy do realizacji w BNP Paribas Real Estate Poland - mówi Mikołaj Laskowski, dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland.