Nowy dyrektor generalny marek hotelowych Raffles i Orient Express

Stephen Alden będzie podlegał bezpośrednio Sébastienowi Bazinowi, Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu, oraz zostanie członkiem Komitetu Wykonawczego Grupy.

Alden, który w 2017 roku stworzył i wprowadził na rynek markę Dedica Anthology z portfolio obejmującym dziewięć wyjątkowych nieruchomości w całej Europie, pokieruje teraz markami Raffles i Orient Express. Będzie je rozbudowywał dzięki wyjątkowym programom, kulturze dedykowanych zespołów i przyspieszonemu wzrostowi.

- Cieszymy się, mogąc powitać Stephena, wysoko cenionego i wizjonerskiego lidera, w międzynarodowej branży luksusowych hoteli. Dzięki jego doświadczeniu i wiedzy nasza marka Raffles będzie dalej się rozwijała, a wyczekiwane wprowadzenie na rynek marki hotelowej Orient Express okaże się ogromnym sukcesem - mówi Sébastien Bazin, Prezes i Dyrektor Generalny Accor.

- To zaszczyt przejąć stery nad tymi dwiema wspaniałymi markami. Z niecierpliwością czekam na kolejny etap, ścisłą współpracę ze wszystkimi zespołami funkcjonalnymi i operacyjnymi oraz korzystanie z wyjątkowych talentów i zasobów Accor na całym świecie. Mamy wyjątkową możliwość zwiększenia tempa rozwoju Raffles, jak również ponownego ożywienia marki Orient Express, z powodzeniem przenosząc jej blask i ponadczasowe walory do hoteli nowej generacji, począwszy od naszej pierwszej nieruchomości w Rzymie - mówi Stephen Alden, Dyrektor Generalny Raffles i Orient Express.

Stephen kształcił się w Szwajcarii i przeniósł się do branży luksusowych hoteli, w której od tamtej pory rozwija swoją karierę. Razem ze Starwood otworzył St Regis w Nowym Jorku i kierował markami St Regis i Luxury Collection na całym świecie. Przez dziewięć lat był dyrektorem generalnym Maybourne Hotel Group, której flagowymi obiektami są Claridge’s, The Connaught i The Berkeley. W 2016 roku został dyrektorem generalnym The SET, właściciela i operatora hoteli Cafe Royal w Londynie, The Conservatorium w Amsterdamie oraz Lutetia w Paryżu.

Stephen zasiadał w zarządach Walpole British Luxury (Londyn) i London First oraz Ferragamo’s Lungarno Collection (Florencja). W 2002 roku otrzymał honorowy tytuł „Console di Roma” za renowację hotelu César Ritz Grand, zakończoną przed obchodami Giubileo 2000.