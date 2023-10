Stanowisko Dyrektora Generalnego hotelu Radisson Blu Resort & Conference Center w Ostródzie objął Michał Grobelny. Z siecią hoteli związany już od ponad 20 lat.

Michał Grobelny karierę rozpoczął w 2002 r. w hotelu wtedy określanym jako „Radisson SAS Warszawa".



Michał Grobelny posiada ponad 20-letnie doświadczenie pracy w branży hotelarskiej. Swoją karierę rozpoczął w 2002 r. w hotelu wtedy określanym jako „Radisson SAS Warszawa”, obecnie to flagowy obiekt sieci - Radisson Collection na ul. Grzybowskiej. Pracował tam jako Food & Beverage Manager.

W kolejnych latach na tym samym stanowisku pojawił się w hotelu sieci we Wrocławiu i w 2012 r. jako Food & Drinks Manager w Radisson Blu Sobieski w Warszawie. Swoje doświadczenie z posadą Dyrektora Generalnego zbierał na przestrzeni ostatnich 10 lat, kiedy zarządzał różnymi obiektami Radisson Hotel Group w Rosji. Teraz wrócił do Polski, aby podjąć się nowych wyzwań w Ostródzie.

Niedawno otwarty Radisson Blu Resort w Ostródzie jest wyjątkowym obiektem na mapie Mazur. Cieszę się, że po kilku latach pracy za granicą, mam okazję wrócić do Polski i prowadzić świeży obiekt sieci Radisson Hotel Group. Hotelarstwo w Polsce zawsze było na wysokim poziomie, dlatego wraz z moim zespołem, chcemy kontynuować tę tradycję oraz ze zrozumieniem wsłuchiwać się w potrzeby naszych gości – powiedział Michał Grobelny, Dyrektor Generalny Radisson Blu Resort & Conference Center w Ostródzie.

Michał Grobelny. Fot. Mat. pras.

Michał Grobelny jest absolwentem Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł licencjata. Studia magisterskie natomiast ukończył w 2007 r. na Wyższej Szkole Zarządzania Turystyką, również w Warszawie. W wolnym czasie uwielbia podróżować i odkrywać nowe kultury oraz kraje.

W Radisson Blu Resort & Conference Center Ostróda Mazury znajduje się 238 pokoi, których kolorystyka nawiązuje do barw natury. Za projekt architektury, wnętrz stref publicznych i pokoi w hotelu odpowiedzialna jest Tete Concept. Do dyspozycji gości jest nowoczesny Aqua Park obejmujący krytą strefę wodną z dwutorowym basenem sportowym, płytkim basenem dla dzieci, trzema jacuzzi, strefą termalną z sauną i spa oraz łaźnią parową a także kompleksowe SPA LAVA e SAL. Obiekt posiada 16 świetnie wyposażonych sal konferencyjnych, mogących pomieścić łącznie do 1000 osób.

W środku nie brakuje również renomowanych lokali gastronomicznych — restauracje i bary z widokiem na Jezioro Drwęckie.

