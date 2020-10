Nowy dyrektor zarządzający w Aldesa Polska

Przychody grupy Aldesa w Polsce w 2019 r. wzrosły o 23 proc. - do prawie 539 mln zł. W 2020 r. spodziewany jest natomiast wzrost o ok. 30 proc. - do ok. 700 mln zł. Portfel zamówień grupy wynosi blisko 1,4 mld zł. Ponadto oczekuje ona jeszcze podpisania w tym roku kontraktów przemysłowych i energetycznych na kolejne 500 mln zł.

Obecnie spółki Aldesy zatrudniają w Polsce ponad 400 osób. W perspektywie - dalszy wzrost liczby pracowników.

