Nowy dyrektor zarządzający w Zeitgeist AM

„Cieszymy się, mogąc rozwijać naszą działalność przy wsparciu tak doświadczonego menedżera. Od momentu wejścia na polski rynek naszym głównym celem było stworzenie portfela nieruchomości, który przełoży się na ofertę co najmniej 800 mieszkań na wynajem.” – mówi Peter Noack, współzałożyciel Zeitgeist Asset Management. „Teraz czas na zmianę priorytetów. Szykujemy się do uruchomienia budynków, przy których dziś prowadzone są prace deweloperskie. Kolejnym krokiem, w niedalekiej przyszłości, będzie przygotowanie do wynajmu obiektów, profilując je wedle potrzeb różnych grup klientów.” Jak wynika z rozmowy z Peterem Noackiem, Zeitgeist AM jest też otwarty na współpracę z deweloperami, wraz z którymi będzie mógł poszerzać liczbę budynków z ofertą najmu instytucjonalnego mieszkań w głównych miastach Polski.

Michał Okoń to ekspert w zakresie komercjalizacji nieruchomości, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej karierze dał się poznać jako specjalista od projektów wymagających kompleksowych zmian i nowego spojrzenia. Był jednym z pionierów w obszarze tworzenia mikroapartamentów. W 2012 roku zbudował wraz z Marvipolem osiedle Zielona Italia, z ofertą mieszkań typu studio. Koncepcję mikroapartamentów rozwijał w Dolcan – inwestycja przy ul. Cegielnianej w Warszawie, następnie w Ochnik Development - Studio Centrum oraz Dantex - Wolska 2. W latach 2013-2019 był autorem ewolucji i sukcesu rynkowego Albero Invest, Ceramiki Paradyż oraz Ochnik Development. Wielokrotnie zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Rozpoznawany też jako twórca kompleksu eventowego Mińska 65.

„Mottem naszych czasów jest zmiana. To dotyczy także rynku mieszkaniowego. Coraz więcej osób jest zainteresowanym najmem, bo daje on wolność wyboru miejsca do życia i nie obciąża wieloletnim kredytem.” – mówi Michał Okoń, nowy dyrektor zarządzający Zeitgeist Asset Management. „Dołączenie do zespołu Zeitgeist AM to dla mnie zaszczyt i wspaniałe wyzwanie. Mówimy tu o rozwoju najmu instytucjonalnego, swoistej nowości na polskim rynku. Widzę w tym produkcie ogromny potencjał, szczególnie w długim terminie.”

Zadaniem Michała Okoń na najbliższe dwa lata będzie płynne przeprowadzenie polskiego oddziału firmy z pozycji dewelopera na poziom asset managera, zarządzającego szerokim portfelem budynków oferujących mieszkania na wynajem, ale także biur i powierzchni komercyjnych. Zarządzanie nieruchomościami to podstawowy sposób funkcjonowania Zeitgeist AM w Czechach, gdzie firma skupia pod swoim parasolem już 25 projektów.

Michał Okoń zastąpił na stanowisku dyrektora zarządzającego Luizę Grunwald, która zbudowała w ciągu ostatnich lat struktury portfela mieszkaniowego Zeitgeist AM w Polsce.