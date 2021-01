Nowy inwestor debiutuje na rynku mieszkań i najmu instytucjonalnego. Kto za sterami?

Tomek Andryszczyk będzie odpowiedzialny za doradztwo strategiczne i transakcyjne dla klientów instytucjonalnych, family offices i HNWI (High Net Worth Individuals) oraz za prowadzenie własnych projektów developerskich spółki. W przeszłości pełnił funkcje samorządowe, był min. rzecznikiem prasowym m.st. Warszawy (w latach 2006-2011), a następnie doradcą wiodących spółek deweloperskich w obszarze public affairs i project management.

Drugi z Partnerów w SQUARE - Daniel Kuczaj będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów prywatnych i instytucjonalnych na rynkach zagranicznych - Widzimy duży potencjał w matchmakingu zagranicznego kapitału instytucjonalnego i polskich, silnych deweloperów średniej wielkości. Mam wrażenie, że mają oni synergiczne cele, ale nie zawsze mówią tym samym językiem. Najwięksi gracze będą tworzyć swoje platformy mieszkań na wynajem, ci średni mogą szukać swojej szansy w joint venture i sprzedaży dedykowanych projektów. Jesteśmy gotowi je wyszukiwać, optymalizować i dostarczać, również jako inwestor lub współinwestor. Dotyczy to zarówno pojedyńczych budynków jak i wsparcia w budowie całych portfolio - twierdzi Daniel Kuczaj.

Tomek Andryszczyk dodaje - Chcemy wykorzystać bezprecedesowy strumień środków płynący na fali pocovidowych zmian do sektora mieszkaniowego. Inwestują dziś na nim gracze kojarzeni z retailem czy biurami, a nawet niezwiązani dotychczas z branżą nieruchomości. To może nieść zagrożenia, ale i być szansą na innowacyjne, jakościowe projekty i na rozwój rynku najmu instytucjonalnego i nowych formatów mieszkaniowych w Polsce – o ile nasi legislatorzy nadążą za ruchami kapitału i zmianami społecznymi.

Założyciele SQUARE przekonują, że budynki przeznaczone na wynajem i nowe formaty mieszkaniowe muszą być bardziej rozmyślnie projektowane i future proof - odporne na upływ czasu, wyzwania i zmiany jakie on przynosi. Deklarują holistyczne podejście do realizacji inwestycji, uwzględniajace konktekst urbanistyczny i społeczny, zrównoważone podejście do projektowania i funkcjonalną architekturę wysokiej jakości.

Impact investing to nie chwilowa moda, ale globalny i nieustannie rosnący trend. Część kapitału ma wręcz obowiązek inwestować w przedsięwzięcia wysokojakościowe, wrażliwe społecznie i ekologicznie. Doświadczenia pandemii i planowane zmiany legislacyjne takie jak wprowadzenie REITów czy zielonych obligacji przyspieszą realizację takich inwestycji na polskim rynku, a my chcemy być gotowi na ten czas z odpowiednim know how i track recordem - podsumowuje Tomek Andryszczyk.

Pierwszy projekt w przygotowaniu

Obecnie SQUARE jako współinwestor przygotowuje swój pierwszy projekt mieszkaniowy w Warszawie. Planowany budynek pomieści ponad 100 mieszkań, na powierzchni blisko 6000 PUMu. Firma zleciła projektowanie uznanej pracowni architektonicznej BBGK, a szczegóły przedsięwzięcia przedstawi w II kwartale br. Do końca roku SQUARE planuje zabezpieczenie jeszcze 2-3 projektów mieszkaniowych w Warszawie.