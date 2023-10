Bartłomiej Urbanek, Senior Project Manager z wieloletnim doświadczeniem inżynierskim i projektowym, awansował na szefa Regionu Południe w dziale Project & Development Services Poland w firmie doradczej Cushman & Wakefield.

Firma, która realizuje coraz więcej projektów w formule Design & Build nie tylko w Warszawie, ale i na innych kluczowych rynkach regionalnych, powiększyła zespół także o kolejnego Project Managera we Wrocławiu.

-Jako Cushman & Wakefield kompleksowo działamy na rynkach regionalnych, które dogoniły już jakiś czas temu Warszawę w wielkości zasobów biurowych, i na których rozwija się mocno sektor logistyczno-przemysłowy. Oferujemy pełen wachlarz produktów od doradztwa przy najmie i komercjalizacji, przez asset management, aż po usługi workplace i Design & Build. Oddanie jednemu podmiotowi pieczy nad dużym i złożonym procesem to duże ułatwienie dla właścicieli i najemców budynków, a także możliwość sprawnego zarządzania kosztami. W Project & Development Services Poland wzmacniamy współpracę międzydziałową i chcemy docierać do nowych odbiorców naszych usług, a zadanie to w Polsce Południowej powierzyliśmy z przyjemnością Bartłomiejowi Urbankowi, który ma duże doświadczenie w realizacji i prowadzeniu dużych projektów budowlanych i wykończeniowych - mówi Andrew Frizell, Head of Project & Development Services Poland w Cushman & Wakefield.

Bartłomiej Urbanek z Cushman & Wakefield związany jest od 2019 roku. To inżynier posiadający międzynarodowe doświadczenie zdobyte na dużych projektach infrastrukturalnych i przemysłowych. Jako kierownik robót pracował między innymi przy rozbudowie terminala lotniska w Sztokholmie czy magistrali kolejowej na południu Szwecji. Już w Cushman & Wakefield na swoim koncie ma działanie w roli project managera przy realizacji dwóch dużych projektów przemysłowych, w tym w jednym odpowiadał za przeniesienie technologii Klienta do nowej lokalizacji, biur np. w zabytkowej kamienicy przy Rynku Głownym w Krakowie czy realizacji typu premium w kompleksie Fabryczna Office Park w Krakowie.

Poza bieżącą koordynacja pracy zespołu, Bartłomiej Urbanek zajmie się rozwojem strategii projektowej i współpracy międzydziałowej. Jego zadaniem będzie też dalszy Business Development w miastach regionalnych. Region Południe obejmuje Kraków, Katowice oraz Wrocław.

Tymczasem zespół PDS w Cushman & Wakefield w ramach zmiany struktury pozyskał także nowego Project Managera we Wrocławiu. Krzysztof Ciba ma również doświadczenie zarówno w zarządzaniu projektami, jak i w roli inżyniera budowy.

