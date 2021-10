Nowy partner w kancelarii CMS. To ekspert od nieruchomości

Do praktyki nieruchomości i budownictwa międzynarodowej kancelarii CMS dołączy Michał Mieciński, który obejmie stanowisko partnera w blisko 30-osobowym zespole kierowanym przez Caroline Maude.

Michał wraz z partnerem Lidią Dziurzyńską-Leipert będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój transakcyjnej części biznesu CMS na rynku nieruchomościowym w Polsce.

Michał Mieciński dołączy do CMS z kancelarii Linklaters już w listopadzie.

Wraz z nowym partnerem zespół CMS poszerzy się o Żanetę Bałdowską jako starszego prawnika, która wzmocniła praktykę nieruchomości i budownictwa kancelarii CMS już od 1 października br. W ostatnim czasie do zespołu nieruchomości dołączyli także Mateusz Jaworski, Mateusz Rojek oraz Paweł Śliwka jako associate, a także Aleksandra Rudnicka, prawnik.

- Dołączenie Michała jest kolejnym krokiem w realizacji przyjętej przez nas strategii biznesowej na polskim rynku i planów rozwoju naszego zespołu nieruchomości i budownictwa - podkreśla Andrzej Pośniak, partner kierujący kancelarią CMS w Polsce - Michał to powszechnie znany na rynku świetny specjalista z wieloletnim doświadczeniem w pracy transakcyjnej, dogłębną znajomością rynku nieruchomości oraz mocnymi relacjami z kluczowymi inwestorami. Ponadto, jest on również znany z umiejętności aktywnej pracy zespołowej z innymi partnerami i prawnikami, co w CMS jest kluczowe. Jestem pewien, że takie połączenie kompetencji i doświadczenia Michała oraz pozostałych prawników działających w ramach jednego zespołu gwarantuje naszym obecnym i przyszłym klientom usługi na poziomie, którego oczekują od najlepszych doradców.

Michał Mieciński od lat skutecznie doradza przy transakcjach we wszystkich segmentach rynku nieruchomościowego na rzecz międzynarodowych i lokalnych inwestorów, funduszy oraz deweloperów w zakresie nieruchomości biurowych, hotelowych, komercyjnych, magazynowych, a także mieszkaniowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, joint ventures, transakcji portfelowych, transakcji najmu zwrotnego, a także w zakresie restrukturyzacji w sektorze nieruchomościowym. Pracował dla największych deweloperów i funduszy nieruchomościowych przy kluczowych transakcjach w Polsce.