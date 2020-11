Nowy prezes Grupy Merlin

Widoczny spadek przychodów spowodowany był brakiem kapitału obrotowego, niezbędnego do zatowarowania spółki i realizacji kampanii „Back to School”. Mimo to, spółka podjęła wszelkie działania, zmierzająca do maksymalizacji efektów sprzedażowych, możliwych w zaistniałej sytuacji oraz do konkurowania z największymi graczami e-commerce na rynku, uruchamiając pilotażową współpracę z Blik: BLIK to School. Pomysłodawcą i właścicielem domeny jest Merlin Group, a akcja ma charakter długofalowy. W kolejnych latach planujemy osiągać znacznie lepsze wyniki akcji, budując jednocześnie jej renomę oraz markę - podano w raporcie.

Trzeci kwartał 2020 to również kolejne działania optymalizacyjne dla Grupy. Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu procesu połączenia spółek zależnych, wzmacniając tym samym główny profil działalności Profit M sp. z o. o. spółki przejmującej. W efekcie prowadzonych działań, spółka ta stanie się podmiotem kumulującym kluczowe aktywa i funkcję związane z prowadzeniem działalności na polskim rynku e-commerce oraz podmiotem zarządzającym procesami biznesowymi, skierowanymi na rozwój sprzedaży przez Internet. - Przed spółką najważniejszy, czwarty kwartał w roku, w którym skupimy się na maksymalizacji sprzedaży oraz optymalizacji marży oferowanych w sklepach produktów. Praca nad optymalizacją marży przyczyni się również do poprawy wyniku finansowego Grupy w kolejnych okresach - czytamy w komunikacie Merlin Group.