Nowy szef działu powierzchni przemysłowych i magazynowych w BNP Paribas Real Estate Poland

Pracując po stronie inwestora, dewelopera, asset managera i funduszu Tomasz posiada bogate i różnorodne doświadczenia w projektach prowadzonych dla klientów, którzy korzystali z całego spektrum usług i rozwiązań dostępnych w ramach logistycznego rynku nieruchomościowego. Nowy dyrektor na swoim koncie ma także pracę w nieruchomościowych strukturach Grupy IKEA.

- Widzimy nowe rozdanie w logistyce za którym stoi między innymi pandemia. Tempo oraz zakres rynkowych zmian, coraz większe zorientowanie na zrównoważony rozwój i poszukiwanie nowych perspektyw biznesowych to wyzwania, z którymi mierzą się dziś firmy. Jeśli chcemy skutecznie wspierać je w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, potrzebujemy wiedzy, doświadczenia, umiejętności szerszego spojrzenia i sprawnego, zespołowego działania. To mogą dać nam tylko wysokiej klasy eksperci i najlepsi gracze jak Tomasz i Igor. Z naszego punktu widzenia to wyjątkowa sytuacja, że jednocześnie robimy wartościowy transfer Tomasza do firmy i dalej możemy grać w jednym zespole z Igorem, który od 2018 roku rozwijał nasz logistyczny biznes - mówi Erik Drukker, CEO BNP Paribas Real Estate.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wykorzystując boom i doskonałe perspektywy jakie rysują się przed rynkiem powierzchni logistyczno-przemysłowych Tomasz Arent będzie odpowiedzialny za realizację ambitnej strategii rozwoju biznesu w Polsce, a także za budowanie i umacnianie relacji z kluczowymi klientami. Jednym z obszarów działań nowego dyrektora, w którym z pewnością przydadzą się bogate doświadczenia zdobyte w pracy po stronie funduszu i firmy deweloperskiej, będzie strategiczne doradztwo firmom, najemcom i inwestorom zainteresowanym wejściem oraz rozwojem w Polsce.

- Bardzo się cieszę, że dołączam do silnego, zgranego zespołu i wierzę, że moje doświadczenia wniosą dodatkową wartość, która pomoże nam wspólnie realizować ambitne projekty i odnosić sukcesy - mówi Tomasz Arent, nowy Head of Industrial & Logistics.