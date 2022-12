Ståle Röd obecnie pełni funkcję Business Unit President Skanska Norway.

- Bardzo dobrze jest powitać Ståle w zespole zarządzającym grupą. Wykazał się silnym przywództwem, kierując norweską organizacją, w której skupił się na handlu z klientem. Rozwinął i wzmocnił naszą działalność, łącząc naszą podstawową działalność z naszym programem zrównoważonego rozwoju i innowacyjnymi rozwiązaniami. Ponieważ nasza strategia opiera się na tych parametrach, Ståle wniesie swoje doświadczenie od pierwszego dnia. Jest także silnym budowniczym kultury, który zawsze skupia się na naszych pracownikach – mówi Anders Danielsson, prezes i dyrektor generalny Grupy Skanska.

Z wielką pokorą i dumą dołączam do Zespołu Liderów Grupy. Jestem pasjonatem zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju z naszymi klientami w centrum. Nie ma lepszej firmy do pracy niż Skanska, która codziennie rozwiązuje te problemy. Mamy ogromną siłę w naszym zasięgu geograficznym, dobrej sytuacji finansowej i zdywersyfikowanym portfelu. Biorąc to za punkt wyjścia, oczekuję pełnej szybkości od samego początku – mówi Ståle Röd, nowy wiceprezes wykonawczy Grupy Skanska.