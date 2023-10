Wiedza i doświadczenie Huberta Sójki w branży budowlanej pozwoliły mu osiągać doskonałe wyniki na licznych projektach. Jego portfolio obejmuje szeroki zakres projektów, zarówno dla klientów z sektora prywatnego, jak i publicznego, w tym Bibliotekę Uniwersytecką w Zielonej Górze, zakłady Johnson Matthey w Koninie i Gliwicach, Fabrykę Wody Żywiec Zdrój oraz Fabrykę Electrolux w Świdnicy.

Z niecierpliwością czekam na naszą dalszą współpracę i jestem przekonany, że zdolność Huberta Sójki do rozumienia trendów rynkowych, przewidywania potrzeb klientów oraz odpowiedniego dostosowywania się do nich, poprowadzi całą dywizję we właściwym kierunku - mówi Michał Jurka, prezes budowlanej spółki Skanska w Europie Środkowej.