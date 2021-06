Nowy zarząd Cordii ma ambitne plany

Cordia Polska powołała nowych członków zarządu. To kolejny krok do realizacji ambitnych planów i dalszego rozwoju. Cordia chce m.in. nawiązać bliższą współpracę w obszarze projektów łączących funkcje komercyjne i mieszkaniowe z Grupą Futureal, której jest częścią.

Do struktur Cordii na stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju i Wiceprezesa wrócił Tomasz Łapiński, były CFO spółki. Będzie odpowiadał m.in. za umacnianie pozycji Cordia w Polsce, jej rozwój i dalszą integrację ze spółką Polnord SA.

W skład nowego, trzyosobowego zarządu Cordia Polska i wszystkich spółek zależnych wchodzą obecnie: Michał Melaniuk, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska i Prezes Zarządu Polnord SA, Péter Bódis, Dyrektor Finansowy Grupy Cordia oraz Tomasz Łapiński, Dyrektor ds. Rozwoju.

Tomasz Łapiński był już wcześniej związany z węgierskim deweloperem - przez blisko trzy lata zajmował stanowisko CFO Grupy, na którym w sierpniu 2020 r. zastąpił go Péter Bódis.

Powrót Tomasza Łapińskiego do Cordii i powiększenie składu Zarządu ma związek z intensywnym rozwojem marki na polskim rynku i planami dalszej ekspansji. Tylko w ciągu ostatniego roku Cordia Polska podwoiła liczbę zatrudnionych pracowników i zadebiutowała w nowych lokalizacjach – Trójmieście, gdzie obecnie realizuje już dwie inwestycje oraz w Poznaniu, w którym aktualnie przygotowuje swój premierowy projekt. Spółka została też wyłącznym akcjonariuszem Polnord SA, polskiego dewelopera, który ma do dyspozycji największy w kraju bank ziemi.

- Cordia dynamicznie reaguje na zmiany i szanse, które stawia przed nami rynek. Ostatnie miesiące to dla nas czas intensywnego rozwoju i licznych sukcesów, ale na tym nie poprzestajemy. Przed nami jeszcze wiele wyzwań – chcemy m.in. nawiązać bliższą współpracę w obszarze projektów łączących funkcje komercyjne i mieszkaniowe z Grupą Futureal, której jesteśmy częścią. Liczymy na to, że ten krok pozwoli nam na dalsze zwiększenie skali działalności, przy czym Cordia pozostanie firmą koncentrującą się na nieruchomościach mieszkaniowych. Dołączenie do polskiego zespołu Futureal Karola Pilniewicza, dyrektora inwestycyjnego, jest kluczowym elementem tego planu. Rozważamy także wejście na polski rynek kapitałowy – już nie jako Polnord, ale Cordia właśnie. Cieszę się, że jako nowy wiceprezes będę mógł uczestniczyć w realizacji tych ambitnych planów –mówi Tomasz Łapiński, Dyrektor ds. Rozwoju i Wiceprezes Cordia Polska.

