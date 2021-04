O zrównoważonym rozwoju wie naprawdę dużo. Teraz pomoże korporacji hotelarskiej Accor

- Od ponad 25 lat Accor jest liderem w podejmowaniu działań na rzecz sprostania wyzwaniom środowiskowym i konsumenckim związanym z rozwojem branży turystycznej. Wraz z nominacją Brune Poirson chcemy zwiększyć nasze zobowiązania w zakresie ochrony środowiska oraz nadać nowy impuls naszym wysiłkom na rzecz wspierania lokalnych społeczności. Podejmowanie pozytywnych działań na rzecz środowiska oraz równej roli mężczyzn i kobiet, którzy na co dzień działają w naszej branży, jest dzisiaj koniecznością. Dlatego chcę, aby Accor dawał wszystkim przykład również w tej dziedzinie w odważny i nowoczesny sposób - mówi Sébastien Bazin, CEO grupy Accor.

- Cieszę się, że mogę dołączyć do światowego lidera w branży hotelarskiej i wnieść swoje doświadczenie i przekonania w podejmowanych działaniach. Dzięki portfolio 5100 hoteli na całym świecie, setkom właścicieli i partnerów, kilkuset milionom gości i doświadczonym zespołom, mamy wspaniałą okazję do codziennego podejmowania praktycznych i zdecydowanych kroków. W tej nowej roli chcę wesprzeć wizję, którą Accor propagował od momentu powstania - wdrażanie pozytywnej, współczesnej i odpowiedzialnej gościnności - dodaje Brune Poirson, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Accor.

Będąc nieustannie zaangażowana w zrównoważony rozwój, Brune Poirson ma podwójne doświadczenie, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. We francuskim rządzie broniła rozwiązań anty-waste dotyczących m.in. problemu zanieczyszczenia środowiska odpadami z plastiku. Jednocześnie była członkiem głównych organizacji we Francji i na całym świecie. Do niedawna Brune była członkiem francuskiego parlamentu, a przez trzy lata sekretarzem stanu ds. transformacji środowiskowej. Była pierwszą Francuzką wybraną na wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Środowiska Narodów Zjednoczonych.

Karierę zawodową rozpoczęła w Londynie, w NESTA, brytyjskiej Fundacji Innowacji, a następnie przeniosła się do Francuskiej Agencji Rozwoju i grupy Veolia w Indiach, po czym podjęła pracę w inkubatorze ekologicznych start-upów w Bostonie. Ma 38 lat, jest absolwentem London School of Economics, Sciences Po Aix i Harvard Kennedy School of Government.