Od stażysty do dyrektora. Jon Abrahamsson Ring nowym CEO Grupy Inter IKEA

Jon Abrahamsson Ring rozpocznie pracę jako CEO 1 września.

– Przeżyłem ponad 30 fantastycznych lat w IKEA i miałem zaszczyt wykonywać wiele ekscytujących zadań z możliwością życia w różnych krajach. IKEA rozwijała się w ciągu tych lat w niezwykły sposób. Kiedy teraz podjąłem decyzję o zakończeniu obecnego zadania, robię to dumą z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Zawsze będę nosić przy sobie wspomnienia ze wszystkich wspaniałych spotkań z kolegami i partnerami IKEA z całego świata. To wszyscy ludzie pracujący w IKEA sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi – mówi odchodzący ze swojej funkcji Torbjörn Lööf.

Jon Abrahamsson Ring rozpoczął karierę jako stażysta w IKEA Örebro w 1998 r. Ukończył studia magisterskie w zakresie administracji biznesowej na Uniwersytecie w Umeå. Rok później przeniósł się do IKEA w Kanadzie, gdzie pracował przez cztery lata. Następnie spędził cztery lata jako asystent założyciela IKEA, Ingvara Kamprada, zanim został zastępcą dyrektora ds. Handlu detalicznego w IKEA China. W 2008 roku Jon opuścił biznes IKEA, aby zostać CEO marki modowej Filippa K, a później CEO marki ogrodniczej Plantagen. Ponownie dołączył do IKEA, kiedy zaczął pracować dla Inter IKEA Systems w 2017 roku.

– IKEA jest w moim sercu i naprawdę wierzę w naszą wizję stworzenia lepszego życia codziennego dla wielu. IKEA jest w trakcie wielkiej podróży, która dopiero się zaczyna, i nadal będziemy wierni temu, kim jesteśmy i co czyni nas wyjątkowymi: naszej kulturze i wartości, naszej wizji i pomysłowi na biznes. Musimy być ciekawi potrzeb i marzeń naszych klientów oraz tego jak chcą spędzać i żyć w swoich domach – mówi Jon.