Olga Szczęsna dołącza do Agencji Biurowej JLL

Olga odpowiedzialna będzie za komercjalizację budynków z portfela Patrizia, m.in. N21, Metron i G9 oraz nowopowstający w ścisłym centrum Warszawy budynek Central Point.

- Pomimo wybuchu pandemii COVID -19, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych Agencji Biurowej JLL odnotował w ubiegłym roku szereg sukcesów. 2020 rok zamknęliśmy najwyższym udziałem w rynku wśród wszystkich agencji doradczych jeśli chodzi o liczbę wynajętych metrów kwadratowych, a w rok 2021 weszliśmy rozpoczynając współpracę z kilkoma nowymi inwestorami przy komercjalizacji takich budynków, jak np. Marynarska Point 2. Nasz zespół dynamicznie się rozwija i cieszymy się, że Olga dołączyła do nas w tym wymagającym czasie. Jej doświadczenie i szeroka wiedza z pewnością przyczynią się do rozwoju naszego biznesu i pogłębienia relacji z dotychczasowymi i przyszłymi klientami - mówi Piotr Kamiński, dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych, JLL.

Zespół Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych Agencji Biurowej JLL tworzy 27 ekspertów odpowiedzialnych za projekty zlokalizowane w Warszawie oraz miastach regionalnych. W 2020 roku eksperci JLL doradzali przy transakcjach najmu biur o łącznej powierzchni ok. 63 000 mkw. Budynki biurowe komercjalizowane przez JLL to m.in. Central Point, The Warsaw HUB, Warsaw Unit, The Park Kraków, Airport City Gdańsk, Monopolis w Łodzi czy Infinity we Wrocławiu.

Od początku swojej ponad 12-letniej kariery zawodowej Olga Szczęsna była zaangażowana w pracę na rzecz sektora nieruchomości. Na przestrzeni tych lat była związana m.in. z Colliers International, a także Spectra Development i Penta Real Estate, gdzie odpowiadała za wynajem obiektów biurowo-usługowych.

- Bardzo się cieszę, że dołączyłam do zespołu JLL, gdzie będę mogła kontynuować karierę w obszarze nieruchomości biurowych i nadal mieć wkład w rozwój tego segmentu rynku. Sektor nowoczesnych powierzchni biurowych znajduje się w bardzo szczególnym momencie zmian natury społecznej, technologicznej i biznesowej, a deweloperzy oraz inwestorzy potrzebują strategicznego doradztwa, które pozwoli im płynnie dostosować się do nowych trendów. Mam nadzieję, że moje dotychczasowe doświadczenie okaże się dla nich cennym wsparciem - mówi Olga Szczęsna, dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych, JLL.