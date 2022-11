P3 Logistic Parks mianuje Iwonę Sadowską na stanowisko Head of Leasing w Polsce.

P3 Logistic Parks długoterminowy inwestor i deweloper europejskich obiektów magazynowych umacnia swój zespół w Polsce.

Iwona Sadowska pracująca od 2019 roku jako Deputy Head of Leasing awansowała obecnie na stanowisko Head of Leasing.

Iwona Sadowska ma ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych. Zdobywała je m. in. w TFI PZU SA, gdzie pełniła rolę Head of Asset Management. Przez prawie 7 lat pracowała również jako Head of Property Management dla Savills. Swoją karierę zaczynała w Liebrecht &wooD Polska, w Dziale Zarządzania Nieruchomościami. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości i jest członkiem CCIM Insitute.

Doświadczenie i wiedza ekspertów budujących zespół P3 są dla nas bardzo ważne. Iwona to doskonała profesjonalistka, która ma niezwykle cenny wkład w rozwój P3 w Polsce. Jest związana z nami od ponad trzech lat i od tego czasu aktywnie przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej firmy demonstrując szeroki poziom wiedzy. Jestem przekonany, że na nowym stanowisku rozwinie swoje umiejętności, a jej doświadczenie i kwalifikacje wesprą nas w dalszej realizacji strategii biznesowej - mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director w P3 Logistic Parks Polska.

- Cieszę się, że będę mogła uczestniczyć w dalszym rozwijaniu portfolio klientów, pracując z tak profesjonalnym zespołem i w tak dobrej atmosferze. Mam nadzieje, że moja wiedza i doświadczenie przyczynią się do wzmocnienia pozycji P3 w Polsce jako firmy godnej zaufania, która jest solidnym partnerem w biznesie - mówi Iwona Sadowska, Head of Leasing w P3 Logistic Parks Polska.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl