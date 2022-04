Paulina Kołodziejczyk awansowała w strukturach sieci Leonardo Hotels w Polsce

Do nowych obowiązków Pauliny Kołodziejczyk teraz należy m.in. zarządzanie NYX Hotel Warsaw, Leonardo Royal Warsaw oraz Leonardo Boutique Krakow Old Town.

Awans związany jest z planami ekspansji Fattal Hotels Group na polskim rynku leży w rękach Pauliny Kołodziejczyk.

Sieci Leonardo Hotels w Polsce awansowała Paulinę Kołodziejczyk.

Paulina Kołodziejczyk współpracę z izraelską Fattal Hotels Group rozpoczęła w 2017 roku, obejmując stanowisko General Managera, pierwszego obiektu w Polsce – Leonardo Royal w Warszawie. Ten szybko stał się jednym z najchętniej odwiedzanych hoteli w stolicy. Odniesiony sukces przyspieszył decyzję sieci o otwarciu nowego brandu Leonardo pod nazwą – NYX Hotel Warsaw. To lifestylowa i bardzo nowoczesna formuła marki, która przełamuje konwenanse i wychodzi naprzeciw utartym schematom - wprowadzając na rynek nową jakość w sektorze guest service.

Jako dyrektor generalna wybudowanego w styczniu 2020 roku NYX Hotel Warsaw, Paulina Kołodziejczyk dokonała niemal niemożliwego. Nie tylko otworzyła nową przestrzeń w czasie panującej pandemii, ale umiejętnie nią zarządzając wraz ze swoim zespołem sprawiła, że nowy hotel na mapie Warszawy stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wyrazistych miejsc w stolicy. Nie bez przyczyny przypadł do gustu turystom, trendsetterom i influenserom oraz kreatywnej branży MICE.



W lutym 2022 roku portfolio sieci rozszerzyło się o nowy obiekt Leonardo Boutique Old Town w Krakowie. Paulina Kołodziejczyk odpowiedzialna była za przejęcie i otwarcie hotelu. Paulina Kołodziejczyk to absolwentka ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego i pasjonatka hotelarstwa. Ponad 16-letnie doświadczenie w branży zdobywała w międzynarodowych hotelach sieciowych na stanowiskach różnego szczebla. Z izraelską Fattal Hotels Group związana jest od 5 lat. Wraz z awansem na stanowisko Multi Property Managera Paulina Kołodziejczyk będzie odpowiedzialna za rozwój sieci Leonardo w Polsce. Izraelski brand aktualnie w swoim portfolio posiada 221 obiektów w 19 krajach na świecie.