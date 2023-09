Pawel Romanczuk objął stanowisko Head of Operations w Heimstaden Poland. Przemysław Orchowicz, który dotąd sprawował tę funkcję, pozostaje Country Managerem w Polsce.

Paweł Romańczuk dołączył do Team Heimstaden w 2021 roku.

Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za rozwój działalności Heimstaden w Polsce.

Także za wprowadzanie do oferty kolejnych inwestycji, dalszą budowę zespołu oraz stałe zwiększanie jakości usług.

Heimstaden Poland opublikował oświadczenie, iż Paweł Romańczuk objął stanowisko Head of Operations w Heimstaden Poland. Przemyslaw Orchowicz, który dotąd sprawował tę funkcję, pozostaje Country Managerem w Polsce i będzie nadal odpowiadał za rozwój nowych dla #Heimstaden rynków, m.in. w Wielkiej Brytanii i Finlandii.



Paweł Romańczuk dołączył do Team Heimstaden w 2021 roku, mając kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowaniu, finansowaniu, realizacji i zarządzaniu projektami na rynku mieszkaniowym. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za rozwój działalności Heimstaden w Polsce, wprowadzanie do oferty kolejnych inwestycji, dalszą budowę zespołu oraz stałe zwiększanie jakości usług, zgodnie z wartościami Care Dare Share.

W Heimstaden wierzymy w ogromny potencjał i ważną rolę, jaką ma do odegrania sektor PRS w Polsce. Czuję ogromną satysfakcję, że dzięki pracy całego zespołu zdołaliśmy nie tylko zwiększyć dostępność mieszkań, ale też wzmocnić obowiązujące na rynku najmu standardy. W najbliższych kwartałach będziemy poszerzać ofertę o kolejne projekty w Warszawie i Krakowie, które dołączą do platformy FriendlyHomes. Inwestujemy nie tylko w nieruchomości, ale przede wszystkim w partnerskie relacje, dlatego kluczowe będzie dla nas utrzymanie najwyższego poziomu satysfakcji obecnych i przyszłych najemców. Będziemy też kontynuować działania na rzecz rozwoju polskiego rynku najmu, promując najlepsze praktyki i odpowiadając na rosnące wyzwania w obszarze ESG - czytamy w oświadczeniu firmy.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl