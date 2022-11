Rok temu, ze względów zdrowotnych, sam ustąpił ze stanowiska. Teraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy chce przywrócić Andy Bonda, byłego prezesa Pepco Group, na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów.

Po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Andy Bond, były prezes Pepco Group, powróci do Grupy na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów.

Neil Galloway w kwietniu 2023 r. dołączy do Pepco Group jako Dyrektor Finansowy (CFO).

Pepco Group to szybko rozwijająca się ogólnoeuropejska sieć dyskontów.

Firma jest właścicielem sieci sklepów marek Pepco i Dealz w Europie i Poundland w Wielkiej Brytanii.

Podczas WZA Spółki zaplanowanego na 2 lutego 2023 r. Rada Dyrektorów zaproponuje powołanie Andy'ego Bonda – który był prezesem Pepco Group i wprowadził firmę na Giełdę Papierów Wartościowych – na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów.

Richard Burrows, który dołączył do grona Rady Dyrektorów w maju 2021 r. w momencie przeprowadzenia IPO Spółki, ustąpi z Rady po WZA.

Chcę podziękować Richardowi za jego wyśmienite przewodnictwo w Pepco Group. Prowadził notowaną na giełdzie firmę i wskazywał kierunki Zarządowi w bardzo udanym dla niej okresie. Bardzo cieszę się z możliwości ponownej współpracy z Andym, z Neilem u boku - mówi Trevor Masters, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Pepco Group.

W marcu 2022 r. Andy Bond zrezygnował z pełnienia funkcji kierowniczych oraz z członkostwa w Zarządzie Pepco Group z powodu problemów zdrowotnych.

Obecnie problemy całkowicie ustąpiły.

Wcześniej przepracował on w ramach Grupy dziesięć intensywnych i udanych zawodowo lat. Między innymi to on wprowadził firmę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Neil Galloway dołączy do Grupy Pepco od 1-go kwietnia 2023 r. Ma duże doświadczenie w pracy na pozycji dyrektora finansowego spółek publicznych.

Będzie pracował jako Dyrektor Finansowy.

Neil wnosi do naszej Grupy bogate doświadczenie w zakresie handlu detalicznego i finansów. Wie jak wspierać rozwijające się firmy na globalnych rynkach. Jego wiedza i umiejętności będą miały kluczowe znaczenie w realizacji strategii Grupy, która zakłada, że staniemy się większą, lepszą, tańszą i prostszą firmą. Chcę szczerze podziękować Matowi Ankersowi, który nadal wnosi znaczący wkład w rozwój Grupy jako tymczasowy Dyrektor Finansowy, i który pomoże w płynnym dołączeniu Neila do naszego zespołu - dodał Dyrektor Generalny Pepco Group.

Do Pepco Galloway przejdzie z firmy IWG plc, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa.

IWG to wiodący dostawca elastycznych przestrzeni biurowych i miejsc do pracy na rynkach nieruchomości biurowych w 120 krajach.

Galloway zostanie nominowany na członka Zarządu podczas WZA Spółki.

W ciągu ostatnich 15 lat pracował na stanowiskach menedżerskich, w zespołach finansowych i handlowych w międzynarodowych firmach, zajmujących się również transgranicznym handlem detalicznym.

Zanim dołączył do IWG, w latach 2013-2019 Neil Galloway był Dyrektorem Finansowym i Dyrektorem Wykonawczym w The Dairy Farm Group (obecnie DFI Retail Group). Spółka jest notowana na giełdzie w Londynie i w Singapurze.

Międzynarodowa wieloformatowa sieć detaliczna prowadzi supermarkety, sklepy spożywcze, a także sklepy z produktami dla zdrowia i urody oraz restauracje i sklepy z wyposażeniem wnętrz. Działa na 11 rynkach Azji.

Podczas pełnienia swojej funkcji odpowiadał w Grupie za franczyzę IKEA.

Wcześniej Neil Galloway był dyrektorem finansowym w The Hongkong & Shanghai Hotels.

Firma jest właścicielem i operatorem hoteli pod marką Peninsula Hotels.

Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowości inwestycyjnej, pracując przy wielu transakcjach i zajmując wysokie stanowiska w ABN AMRO i HSBC.

Wspaniale jest ponownie powitać Andy'ego jako przyszłego Przewodniczącego Rady. Jestem przekonany, że Pepco Group pod jego przewodnictwem, z Trevorem Mastersem na pokładzie jako prezesem i z Neilem Gallowayem jako dyrektorem finansowym, których wspiera doświadczony zespół zarządzający, będzie kontynuować swój ambitny plan rozwoju. Nadzorowałem zarząd od czasu IPO spółki, obserwowałem m. in. płynne przekazanie kierownictwa Trevorowi, widziałem jak skutecznie nasza strategia przekłada się na bardzo wymierny wzrost. Czuję, że to odpowiedni moment gdy mogę ustąpić - mówi Richard Burrows, Przewodniczący Rady Dyrektorów Pepco Group.

Andy Bond potwierdził, że już cieszy się na współpracę z Trevorem i Neilem, Radą Nadzorczą i wszystkimi, którym zależy na rozwoju firmy i rozwoju Grupy.

Jestem autentycznie szczęśliwy, że będę mógł ponownie dołączyć do Pepco Group, tym razem w roli Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Pepco to fantastyczna firma, która ma przed sobą ekscytującą przyszłość. Chciałbym podziękować Richardowi za niezwykłą pracę, jaką wykonał na czele Rady. Życzę mu wszelkiej pomyślności w przyszłości - powiedział Andy Bond, desygnowany na Przewodniczącego Rady Dyrektorów Pepco Group.

Także Galloway wyraził entuzjazm z dołączenia do Pepco Group w tak ekscytującym dla Grupy momencie.

Cieszę się na współpracę z Trevorem i Zespołem zarządzającym Grupy - skomentował Neil Galloway, nominowany na stanowisko Dyrektora Finansowego Pepco Group.

Nowy zespół wspólnie ma zamiar wykorzystywać możliwości rozwoju, które stoją przed Grupą.

