PHH ma nowego dyrektora operacyjnego

Jacek Szymanowicz swoją przygodę z hotelarstwem rozpoczął w 2002 roku. Z Polskim Holdingiem Hotelowym związany jest od września 2018 r., gdzie do czerwca 2019 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Renaissance Warsaw Airport Hotel. Następnie w lipcu 2019 roku objął stanowisko dyrektora operacyjnego w spółce AMW Hotele, która jest kluczowym podmiotem w tworzeniu Polskiego Holdingu Hotelowego.

– Jacek Szymanowicz udowodnił w czasie pełnienia funkcji dyrektora operacyjnego AMW Hotele, że jest osobą, która potrafi podejmować właściwe decyzje operacyjne. Patrząc na osiągnięte w krótkim czasie wyniki tej spółki po przejęciu przez PHH jestem przekonany, że Jacka stać na jeszcze więcej, stąd decyzja o powierzeniu mu dodatkowych obowiązków, które polegają na byciu dyrektorem operacyjnym wszystkich hoteli z grupy PHH. Przed nami wiele nowych wyzwań i cieszę się, że nasz zespół cały czas się umacnia, a hotelarze z takim doświadczeniem wspierają rozwój firmy – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym. Celem działania PHH jest utworzenie silnego i profesjonalnego polskiego podmiotu hotelowego, konkurencyjnego w branży, sprawnie zarządzającego bazą obiektów należących do Skarbu Państwa. W portfelu PHH znajduje się łącznie 27 obiektów, co czyni go drugą największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Przez ostatnie cztery lata PHH powiększył swoje portfolio z 4 do 27 obiektów hotelowych. Ponadto, w przeciągu 4 lat zwiększył kapitał zakładowy spółki z kwoty 107 mln zł do ponad 950 mln zł. Rozwój spółki nastąpił poprzez budowę nowych hoteli, włączenie nowych spółek do grupy, akwizycję obiektów hotelowych oraz objęcie zarządzaniem obiektów innych podmiotów. PHH jest również liderem we wprowadzaniu nowych marek hotelowych na polski rynek, takich jak: Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, Moxy, a w planach ma także otwarcie nowego hotelu marki Vīb oraz Le Méridien.