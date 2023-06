Polski Holding Hotelowy powołał na stanowisko regionalnych dyrektorów operacyjnych trzech dyrektorów hoteli i obiektów ze spółki PHH.

Regionalnymi dyrektorami operacyjnymi powołano: Monikę Michałek, Artura Derela i Michała Gustyna.

W dalszym ciągu pozostaną oni również dyrektorami generalnymi w swoich obiektach.

Każdy regionalny dyrektor operacyjny będzie odpowiedzialny za hotele i obiekty w spółce PHH, działające w danym regionie – północnym, centralnym i południowym. I tak kolejno Michał Gustyn, dyrektor Golden Tulip Gdańsk Residence, odpowiedzialny będzie za region północny łącznie z Trójmiastem. Następnie Artur Derela, dyrektor Renaissance Warsaw Airport Hotel, będzie odpowiadał za region centralny, w tym m. in. za Warszawę. Natomiast Monika Michałek, dyrektor Zagroń Szczyrk oraz Moxy Katowice Airport odpowiadać będzie za region południowy łącznie z aglomeracją śląską.

Nasza firma rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego też zaproponowaliśmy naszym doświadczonym dyrektorom podjęcie kolejnego wyzwania. Sprawdzili się, jako fachowcy o dużym poziomie kompetencji, więc jestem przekonany, że na pewno sobie poradzą. Wiemy, że możliwości awansu, jakie stoją przed pracownikami w ramach rozwoju naszej firmy, są motywujące i korzystnie wpływają na to, jak jesteśmy postrzegani i w pewnym sensie wyróżnia nas to na rynku hotelarskim. Przed nami wiele nowych wyzwań i cieszę się, że wraz z naszym zespołem możemy wspólnie wspierać rozwój naszej grupy – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Michał Gustyn z hotelarstwem związany od prawie 20 lat. Doświadczenie zdobywał między innymi w hotelach sieci jak Marriott International, gdzie przez ponad siedem lat pracował w najsłynniejszym, pięciogwiazdkowym hotelu na Pomorzu – Sheraton Sopot Hotel. W 2016 r. dołączył do Focus Hotels i pełnił funkcję F&B Managera w hotelu w Gdańsku, a następnie był dyrektorem hotelu w Poznaniu i Bydgoszczy. Z Polskim Holdingiem Hotelowym związany jest od 2020 roku, od kiedy objął stery w Golden Tulip Gdańsk Residence.

Artur Derela od 25 lat w branży hotelarskiej. Dołączył do zespołu Polskiego Holdingu Hotelowego w 2019 roku, gdzie do końca sierpnia 2020 roku pełnił funkcję dyrektora hotelu Best Western w Juracie, a w tym samym czasie wspierał merytorycznie załogę hotelu Best Western w Olsztynie. Od września 2020 roku objął stanowisko dyrektora czterogwiazdkowego hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, a w 2022 roku stanął na czele pięciogwiazdkowego Renaissance Warsaw Airport Hotel.

Monika Michałek związana z branżą hotelarską od 27 lat. Jako dyrektor hoteli zarządzała na Śląsku markami Novotel, Ibis i Mercure, pracując nad ich rozwojem i odpowiadając między innymi za przeprowadzanie procesów zmiany marki oraz kategoryzację. Od blisko 10 lat zasiada również w komisji kategoryzacyjnej województwa śląskiego i służy swoim doświadczeniem w regionie śląskim.

Z Polskim Holdingiem Hotelowym związana jest od 2018 r., gdzie zaangażowana była we wprowadzenie pierwszego Moxy w Polsce – Moxy Katowice Airport, którym zarządza od początku jego funkcjonowania. Obecnie pełni również funkcję dyrektora Ośrodka Zagroń w Szczyrku.

