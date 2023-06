Emilia Domańska, Reservation Supervisor Hotelu Moxy Warsaw Praga, jako jedyna z Europy, została laureatką nagrody przyznawanej przez Marriott International.

Nagroda J. Willard Marriott Award of Excellence co roku przyznawana jest 10 pracownikom, spośród wszystkich pracowników sieci Marriott na całym świecie.

Dzieje się to w uhonorowaniu ich codziennego zaangażowania w wykonywaną pracę, poświęcenie, wysiłek i wzorowe osiągnięcia.

Emilia Domańska została wybrana z grona ponad 500 nominowanych kandydatów i co więcej, jest jedyną Europejką nagrodzoną w tegorocznej edycji konkursu.

Z okazji wygranej, Emilia Domańska w październiku poleci na tydzień do Stanów Zjednoczonych do Waszyngtonu, gdzie weźmie udział w uroczystej gali i odbierze przyznaną jej nagrodę.

To Wyróżnienie przyznawane przez Marriott International, to ogromny zaszczyt, dlatego wszyscy jesteśmy niesamowicie dumni z Emilii. Jej codzienna postawa, pogoda ducha i pozytywne relacje zarówno z hotelowymi gośćmi, jak i pracownikami, pomagają przetrwać trudne chwile i motywują wszystkich do ciężkiej pracy. Wszystkim obiektom hotelarskim życzymy tak empatycznych i zaangażowanych pracowników, jakich mamy w Moxy Warsaw Praga – mówi Katalin Vajda, Captain Moxy Warsaw Praga.

Emilia Domańska na co dzień pracuje jako Reservation Supervisor w Hotelu Moxy Warsaw Praga, należącym do Grupy Dobry Hotel. Z obiektem Moxy związana jest od samego początku, będąc częścią tzw. pre opening team. Emilię wyróżnia wielozadaniowość, uczynność i cierpliwość, co w branży hotelarskiej jest szczególnie ważne i cenione. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, zna pracę na wszystkich stanowiskach hotelowych, nie boi się wyzwań i sytuacji kryzysowych. Zawsze stara się jak najlepiej otoczyć opieką gości Hotelu Moxy, nigdy nie odmawia swojej pomocy, wspierając mniej doświadczonych współpracowników. Reprezentuje Hotel Moxy Warsaw Praga w Marriott Junior Business Council i jest zaangażowana we wszystkie jego inicjatywy. Co równie istotne, Emilia każdą wolną chwilę poświęca na swój rozwój i naukę, szkoląc się w Revenue Managementu.

