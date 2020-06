Polka zdigitalizuje Pepco w Europie

Katarzyna Orlińska, była dyrektor ds. digitalizacji Carrefour Polska, została szefem działu IT sieci Pepco na Europę Środkowo-Wschodnią (head of IT business engagement CEE).