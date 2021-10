Polska Izba Hotelarzy z nowym członkiem zarządu

Paweł Pyra jest wiceprezesem Fundacji Klubu Szefów Kuchni i członkiem Polskiej Izby Hotelarzy. Pyra doświadczenie zdobywał zarówno w Polsce, pracując pod okiem wybitnych szefów kuchni w renomowanych restauracjach, a także za granicą. Odbył staż we Francji. Gotował dla wybitnych postaci ze świata kultury i biznesu oraz na wyborach Miss Polski. Aktualnie Paweł Pyra jako trener kulinarny prowadzi liczne szkolenia dla kucharzy na terenie całej Polski.

Odwołanie Zbigniewa Kowalskiego z funkcji członka Zarządu Izby.

- Z uwagi na to, co czeka branżę HoReCa w najbliższych latach, złożyłem wniosek o odwołanie Pana Zbigniewa Kowalskiego z funkcji członka Zarządu Izby. Mój wniosek uzasadniłem różnicą zdań, co do planów Izby w kontekście stojących wyzwań dla branży HoReCa. Aby sprostać wyzwaniom branży hotelowo-gastronomicznej tak bardzo dotkniętej skutkami pandemii COVID-19 Zarząd Izby powinien stanowić zgrany i dobrze rozumiejący się zespół. Pan Zbigniew Kowalski nadal jest członkiem Izby deklarującym intensywną pracę na rzecz branży HoReCa - napisał w przesłanym komunikacie Marek Łuczyński, prezes zarządu PIH.

