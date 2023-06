19 czerwca 2023 r. Tomasza Sztonyk złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi spółki PHN. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2023 r.

Jest absolwentem Collegium Humanum Warsaw Management University i Apsley Business School-London, gdzie uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration. Ukończył także Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od czerwca 2018 r. zatrudniony w Polskim Holdingu Nieruchomości na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Inwestycji.

W latach 2018 - 2019 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Dalmor Property Management z siedzibą w Gdyni. Od marca do czerwca 2018 r. pełnił funkcję dyrektora administracyjnego, a następnie dyrektora biura dyrektora generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od lutego 2016 r. do lutego 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Administracyjnego Ministerstwa Rozwoju, a następnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od lutego 2008 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Fundacji Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.

