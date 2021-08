Potrafi stawać na głowie dosłownie i w przenośni

Bardzo często na globalnych, wewnętrznych spotkaniach występuje niczym wzorowa uczennica i dzieli się polskimi pomysłami. Uważa, że trzeba się chwalić, bo jest czym.

Jedenaście lat temu Hadley Dean musiał wynająć specjalistów, którzy przez 1,5 roku namawiali ją na przyjęcie stanowiska szefa Colliers na Polskę.

Każdy dzień w pracy zaczyna od rundki po biurze, ale wcale nie po to, by namierzyć spóźnialskich.

Stęskniła się pani za biurem?

Monika Rajska-Wolińska, Chief Executive Officer CEE Colliers: Bardzo. Teraz już przychodzę codziennie i - jak to mam w zwyczaju - zaczynam dzień od rundki po biurze.

Chce pani namierzyć spóźnialskich?

Absolutnie nie. U nas nie ma takiej kontroli. W ogóle jestem zwolennikiem zachęcania i angażowania, a nie nakazywania. Ta filozofia zdaje egzamin. Pokazała to nasza ostatnia, globalna ankieta badającą zaangażowanie pracowników. W Polsce odpowiedziało na nią ponad 96 proc. zatrudnionych w naszej firmie osób. Okazało się, że poziom zaangażowania był wyższy niż podczas ostatniego badania dwa lata temu, choć już wtedy był on na tyle wysoki, że organizator badania - firma Kincentric (dawniej Aon) przyznała nam tytuł najlepszego pracodawcy, więc jest powód do dumy.

