Pozbud ma nowego wiceprezesa

Rada nadzorcza Pozbudu odwołała delegację Członka Rady Nadzorczej, Marcina Raubo do czasowego wykonywania funkcji wiceprezesa zarządu i powołała na to stanowisko Pawła Piotrowskiego.

Paweł Piotrowski to menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi spółkami w branży transportu kolejowego, obronności i IT. Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i korporacyjnym jak również w administracji publicznej.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych o specjalizacji Pojazdy Szynowe. Karierę zawodową rozpoczął na początku lat 90-tych, pracując kolejno w PKP - Lokomotywownia Warszawa Praga a następnie Dyrekcji Eksploatacji Cystern gdzie w 1998 roku został powołany na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych. Odpowiedzialny był za naprawy, utrzymanie i produkcję taboru kolejowego. Po prywatyzacji i sprzedaży DEC Sp. Z o.o. do amerykańskiego koncernu GATX, kontynuował pracę na tym samym stanowisku do 2004 roku. Od 2005 do 2006 był Wiceprezesem Urzędu Transportu Kolejowego odpowiedzialnym za sprawy techniczne i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Uczestnik spotkań Europejskiej Agencji Kolejowej z ramienia UTK. W 2006 roku powołany na funkcję Prezesa Thales Rail Signalling Solutions Sp. Z o.o, spółki z grupy Thales. Od 2010 do 2021 Dyrektor Krajowy Thales w Polsce i jednocześnie Prezes spółki Thales Polska, Członek Zarządu Thales Alenia Space Polska oraz Thales DIS Polska. Odpowiedzialny za rozwój biznesu francuskiej grupy Thales w Polsce w sektorach kolejowym, obronnym, bezpieczeństwa, kosmicznym i cyberbezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczył w projektach realizowanych dla PKP PLK przy modernizacji linii kolejowych w Polsce m.in. implementacja pierwszego systemu ETCS poziomu 1 na linii CMK, modernizacja linii magistralnych E65, E75, E20, E30 i wielu innych. Od sierpnia 2021 doradca Zarządu Spółki Pozbud.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tym samym w skład zarządu spółki wchodzą:

- Łukasz Fojt - Prezes Zarządu,

- Michał Ulatowski - Wiceprezes Zarządu,

- Paweł Piotrowski - Wiceprezes Zarządu.