Marek Mazur, do niedawna Head of the Investment w firmie InPost, został nowym dyrektorem operacyjnym w NOHO Logistic, spółce, w której udziały ma, m.in. NOHO Investment i należąca do Sebastiana Kulczyka firma SK Consulting.

Marek Mazur odszedł z InPostu w kwietniu br.

W firmie InPost Marek Mazur zajmował stanowisko Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities.

Od maja br. Marek Mazur pełni funkcję dyrektora operacyjnego w Noho Logistic.

Część obowiązków Marka Mazura w InPost przejął Marcin Jaszczyński. Marek Mazur to doświadczony ekspert rynku logistycznego. W latach 2015 - 2019 pracował w 7R, gdzie finalnie zajmował stanowisko Project Managera. W okresie od kwietnia 2019 do kwietnia 2023 pracował w InPost, gdzie przez blisko 2,5 roku pełnił funkcję Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities i odpowiadał, m.in. za nowe inwestycje magazynowe. Czytaj więcej Kluczowy awans w Peakside Capital Advisors Kilka dni temu Marek Mazur dołączył do zespołu NOHO Logistic. Powracam do pracy w strukturach deweloperskich. Będę mieć przyjemność tworzyć najlepsze powierzchnie NOHO Logistic - tak Marek Mazur zapowiedział swój start w nowej roli. Noho Logistic to spółka deweloperska zajmująca się budową powierzchni magazynowych. Czytaj więcej Grupa Antczak zakończyła budowę NOHO Logistic Park Obecnie firma ma w portfelu dwa parki magazynowe na terenie krakowskiej dzielnicy Rybitwy, w sąsiedztwie wschodniej obwodnicy miasta (droga S7). Łączna zrealizowana powierzchnia najmu to ok. 40 tys. mkw. Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin