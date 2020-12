Przemysław Bieniasna czele EFL Polaris

– Cieszę się z zaufania, jakim obdarzył mnie zarząd i właściciele EFL Polaris i wierzę, że wspólnie z marką będziemy się rozwijać i wzmacniać pozycję firmy na rodzimym rynku oraz rynkach zagranicznych. Mam nadzieję, że dzięki mojemu doświadczeniu zarówno w obszarze sprzedaży, zakupów, zarządzania, jak i bezpośrednio w sektorze oświetleniowym, wspólnie z zespołem uda nam nawiązać nowe współprace i zaoferować klientom nasze najlepsze rozwiązania – podkreśla Przemysław Bienias, CEO EFL Polaris.

Przed dołączeniem do EFL Polaris, między rokiem 2017 a 2020, Przemysław Bienias pełnił funkcję Dyrektora ds. inwestycji, a następnie Dyrektora ds. handlowych w firmie Pozbruk. Wcześniej blisko 2 lata zajmował stanowisko Dyrektora ds. inwestycji oraz Handlowego w Grast & MTB. Był również Dyrektorem Zarządzającym w Ekobud Sp. z o.o., a także przez 4 lata Dyrektorem Handlowym w Luxiona. Przemysław Bienias ukończył Zarządzanie i Marketing na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz podyplomowe studia logistyczne również na ALK.

EFL Polaris to jeden z najdłużej działających na polskim rynku producentów opraw i dostawców rozwiązań oświetleniowych. Firma istnieje od ponad 20 lat, w tym od przeszło 10 stosuje technologię LED, będąc jednym z prekursorów w tym zakresie. Realizuje projekty dla klientów z sektora publicznego oraz dla firm prywatnych z różnych branż. Co niezwykle istotne EFL Polaris to w 100% polska firma, posiada 100 proc. polski kapitał.