Przemysław Pyrkowski wzmacnia dział doradztwa projektowego w BNP Paribas Real Estate Poland

Uruchomiony w maju tego roku dział Project & Development Consultancy rozwija się, oferując techniczny Due Dilligence oraz usługi zarządzania projektowego przy wielu prestiżowych projektach w sektorze logistycznym, biurowym oraz handlowym. Do grona ekspertów BNP Paribas Real Estate Poland, zajmujących się doradztwem projektowym, właśnie dołączył Przemysław Pyrkowski.

Nowy ekspert w Dziale Project & Development Consultancy z początkiem listopada br. objął stanowisko Starszego Kierownika Zarządzania Projektami i Kosztami. Rozbudowa zespołu była konieczna z uwagi na rosnące zainteresowanie świadczonymi usługami w zakresie doradztwa projektowego, między innymi w obszarze: planowania, projektowania i realizacji przestrzeni biurowych. Przemysław Pyrkowski posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania projektami i kosztami, dlatego będzie cennym wsparciem zespołu – szczególnie w obszarze analizy kosztów planowania i realizacji inwestycji.

Nowy członek zespołu BNP Paribas Real Estate Poland od ponad 22 lat związany jest z sektorem deweloperskim i budowlanym. W trakcie swojej kariery Przemysław Pyrkowski świadczył usługi z zakresu zarządzania finansami w dużych międzynarodowych projektach deweloperskich m.in.: Galerii Mokotów, Złotych Tarasach, Warsaw One czy Galerii Bemowo. Współpracował z zespołami prawnymi, leasingowymi i projektowymi w celu zapewnienia zgodności działań z wytyczoną strategią. Posiadając gruntowną wiedzę z zakresu procedur finansowania i budżetowania projektów, dąży do dostarczenia klientom zrównoważonych i trwałych rozwiązań inwestycyjnych.



– Cieszymy się, że nasz zespół wzmocnił specjalista z wieloletnim doświadczeniem. Jego wiedza i rozeznanie w kwestii potrzeb oraz oczekiwań klienta na każdym etapie życia nieruchomości - od planowania inwestycji, analizy jej opłacalności i kosztów realizacji, przez fachowe wsparcie podczas samej realizacji, po późniejsze możliwe przebudowy czy repozycjonowanie obiektu, umożliwią nam dalszy, intensywny rozwój – mówi Piotr Rusinek, Head of Project & Development Consultancy, BNP Paribas Real Estate Poland.

Uruchomiona w maju tego roku usługa doradztwa projektowego uzupełniła dotychczasową ofertę wszystkich pozostałych linii biznesowych, stanowiąc odpowiedź na rosnące potrzeby klientów. Głównym obszarem działań Project & Development Consultancy jest wsparcie klienta w analizie założeń technicznych i kosztowych projektów. Dział świadczy również usługi specjalistycznych audytów technicznych (technical due dilligence) przy transakcjach sprzedaży.