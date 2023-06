Przemysław Ryś dołączył do firmy deweloperskiej Torus kilka miesięcy temu, aby wesprzeć ją na poziomie zarządczo-operacyjnym.

Pod koniec marca br. oficjalnie wszedł do zarządu spółki (jako wiceprezes), obejmując w niej jednocześnie funkcję dyrektora operacyjnego (COO).

Wspólnie z wieloletnim prezesem Torusa, Sławomirem Gajewskim, realizować będzie długofalową wizję rozwoju firmy, której celem jest zwiększanie aktywności inwestycyjnej i dywersyfikacja biznesu.

Jego pojawienie się w Torusie to pierwszy etap procesu sukcesji biznesowej, od dłuższego czasu przygotowywanego i starannie realizowanego przez właścicieli firmy.

Przemysław Ryś urodził się w Poznaniu i całe dotychczasowe życie związany był z tym miastem - do Trójmiasta przeprowadził się razem z rodziną w związku z propozycją objęcia funkcji w firmie Torus. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył też studia podyplomowe z controllingu na Wyższej Szkole Bankowej.

Całą dotychczasową karierę zawodową związany był z obszarem sprzedaży. Przez ponad 8 lat pracował w firmie Smurfit Kappa, która jest światowym liderem w branży opakowań papierowych. Odpowiadał w niej m.in. za relacje z klientami w ramach realizowanych przez polski oddział globalnych kontraktów, a finalnie, jako dyrektor sprzedaży, zarządzał 50-osobowym zespołem. Wcześniej, przez ponad 3 lata związany był z firmą Exide Technologies, będącą liderem produkcji akumulatorów, gdzie budował relacje z kluczowymi klientami. Ma też doświadczenie na stanowisku handlowym w firmie z branży informatycznej.

W Torusie, oprócz reprezentowania spółki na zewnątrz, odpowiadać będzie za codzienne, sprawne funkcjonowanie firmy. Zaangażowany będzie w wiele obszarów, m.in. w strategię i rozwój, budżetowanie, zakupy, komercjalizację, komunikację, kwestie pracownicze oraz tematykę ESG. Jego rolą będzie również bieżący nadzór i optymalizacja funkcjonowania poszczególnych działów.

Jako menedżer ceni sobie otwartą komunikację, co w jego opinii ułatwia współpracę i rozwój biznesu. Chętnie otacza się ludźmi, którzy mają większą od niego, specjalistyczną, ekspercką wiedzę w danej dziedzinie i potrafi czerpać z ich doświadczenia. Lubi mieć poczucie wpływu i brać na siebie odpowiedzialność, zarówno w wymiarze projektowym, jak i strategicznym. Największą satysfakcję w pracy sprawia mu jednak rozwój i sukcesy jego pracowników oraz to, że może przykładać do tego swoją cegiełkę. Inspirują go historie sukcesów innych ludzi – przygląda im się wnikliwie i poszukuje dobrych praktyk, które sam mógłby zastosować w obszarze zarządzania.

