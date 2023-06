LCP Properties, inwestor i deweloper na polskim rynku parków handlowych oraz magazynów SBU rozszerza swoje struktury organizacyjne, tworząc nowe stanowisko Dyrektora PR i Marketingu.

Pozycję Dyrektora PR i Marketingu od pierwszego czerwca br. objął Przemysław Wardęga.

Przemysław Wardęga odpowiada kompleksowo za działania komunikacyjne i marketingowe LCP Properties.

Przemysław Wardęga na nowym stanowisku, jako Dyrektor PR & Marketingu odpowiada kompleksowo za działania komunikacyjne i marketingowe LCP Properties, w tym te wspierające istniejący portfel parków handlowych M Park, jak i działania deweloperskie firmy w obszarze sektora handlowego oraz SBU. Zakres obowiązków Przemysława dotyczy także wsparcia LCP na poziomie korporacyjnym, jak i samego pozycjonowania marki. Przemysław posiada siedemnastoletnie doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze real estate. Bezpośrednio przed przejściem do LCP Properties pracował w CTP Poland (jeden z czołowych inwestorów i deweloperów magazynowych), jako Head of Marketing. Wcześniej przez niemal osiem lat związany był z IMMOFINANZ. Na stanowisku Senior PR & Marketing Manager odpowiadał za procesy PR-owe i marketingowe, dla trzech marek: dwóch „retailowych” – VIVO! dla centrów handlowych oraz STOP SHOP dla parków handlowych oraz jednej biurowej – myhive. Jeszcze wcześniej, tj. w latach 2007-2015 zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując w dwóch czołowych warszawskich agencjach specjalizujących się w działaniach public relations, odpowiadając najczęściej za klientów z sektora nieruchomości oraz logistyki. Przemysław Wardęga jest absolwentem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Ukończył także London School of Public Relations.

W związku z planowanym dalszym, dynamicznym rozwojem LCP Properties w Polsce, zmierzającym w kierunku podwojenia wartości portfela firmy w najbliższych latach, naturalnym krokiem dla nas jest decyzja o wzmocnieniu struktur. Naszym celem jest jeszcze skuteczniejsze dotarcie do naszych grup docelowych oraz sprawna komunikacja z naszymi klientami, czy partnerami biznesowymi. Stąd decyzja o otwarciu nowej pozycji w tym właśnie obszarze - skomentowała Magdalena Kowalewska, COO, LCP Properties w Polsce.

