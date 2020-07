Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego ma nowego prezesa

Tomasz Kobierski został nowym prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Wyboru, i to jednogłośnie, dokonało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby. Rada to najważniejszy organ decyzyjny Izby, pomiędzy jej Walnymi Zgromadzeniami.

- Przed polską branżą targową dalszy ciąg wychodzenia z kryzysu, który zajmie nam jeszcze trochę czasu. Dlatego potrzebna jest sektorowa pomoc rządu do marca przyszłego roku – mówi Tomasz Kobierski, nowo wybrany prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT).

Niemal od początku wywołanego przez epidemie kryzysu, Izba prowadzi rozmowy z właściwymi przedstawicielami sektora bankowego i rządu, zabiegając o wsparcie. W tym czasie nie można było organizować żadnych imprez targowych. Dopiero niedawno rząd je „odmroził”, wydając szczegółowe wytyczne dotyczące ich organizacji. Chodzi o wymogi sanitarne i bezpieczeństwa, które trzeba zastosować na targach. Decyzja rządu to pozytywny sygnał dla branży. Organizacja „odmrożonych” imprez wymaga jednak co najmniej kilkumiesięcznych przygotowań. Stały kalendarz targów, i to zarówno w Polsce, jak i w Europie, wskazuje także, że z uwagi na okres wakacyjny, pierwsze imprezy najwcześniej mogłyby pojawić się dopiero we wrześniu. Izba zabiega więc o m.in. wsparcie rządowe dla firm zaangażowanych w organizację targów.

- Przed nami czas nowych wyzwań i wytężonej pracy na rzecz przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Jestem głęboko przekonany, że rodzima branża zabudowy stoisk i aranżacji przestrzeni ma szansę stać się najsilniejszą w Europie i zdominować jej rynek. Niezbędna jest jednak bliska współpraca między tymi firmami, która sprawi, że staną się one atrakcyjnym partnerem dla znaczących organizatorów targów w Europie Zachodniej jak Kolonia czy Monachium. Kolejnym wyzwaniem, na którym chciałbym się skupić, jest integracja polskiej branży targowej. Łącząc siły, będziemy w stanie organizować autorskie wydarzenia na rynkach zagranicznych. A jest ku temu szansa m.in. w Rumunii i Bułgarii, gdzie dostrzegam duży potencjał do rozwoju naszej wspólnej oferty – mówi Tomasz Kobierski.

Tomasz Kobierski związany jest z branżą targową od lat 90. Zasiada w zarządzie Grupy MTP od 2007 roku, wcześniej w roli wiceprezesa a od maja 2020 jako prezes zarządu. Od 2017 roku jest członkiem prestiżowej Rady Dyrektorów UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, która podejmuje decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe. Tomasz Kobierski jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Targi Lublin S.A. oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Drema. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia menedżerskie Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

