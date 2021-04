Resbud z nowym prezesem

Od dnia 26 kwietnia 2021 roku zarząd Resbud SE będzie składał się z dwóch członków. Krzysztof Długosz będzie odpowiedzialny za działalność operacyjną holdingu, natomiast Joanna Dyja za działalność finansowo-organizacyjną, Fot. Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 26 kwi 2021 12:16

Rada Nadzorcza Resbud SE powołała Krzysztofa Długosza na stanowisko prezesa zarządu spółki. To przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w budowie wartości i rozwoju spółek z branży budowlanej. Jednocześnie do zarządu spółki dołączyła Joanna Dyja - menadżer z doświadczeniem we współpracy z instytucjami finansowymi. Od dnia 26 kwietnia 2021 roku zarząd Resbud SE będzie składał się z dwóch członków. Krzysztof Długosz będzie odpowiedzialny za działalność operacyjną holdingu, natomiast Joanna Dyja za działalność finansowo-organizacyjną.