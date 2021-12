Resi4Rent dołącza do PZFD

Do tej pory, od wiosny 2021 r., firma włączała się w prace warszawskiego oddziału związku.

Aktualnie będzie uczestniczyć także w realizacji celów statusowych PZFD o zasięgu ogólnokrajowym, takich jak m.in. działania na rzecz polepszenia warunków realizacji budownictwa mieszkaniowego, reprezentowanie członków związku wobec administracji państwowej i samorządów, promowanie przedstawicieli rynku nieruchomości w Polsce w relacjach międzynarodowych oraz umacnianie wizerunku branży.

Równolegle jako członek Fundacji Rynku Najmu Resi4Rent odpowiada za promowanie dobrych praktyk stosowanych przez wynajmujących i upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy na temat najmu instytucjonalnego, stanowiącego alternatywę dla finansowania zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym oraz dla najmu od właścicieli indywidualnych.

- Przystąpienie do Polskiego Związku Firm Deweloperskich to dla nas naturalny krok w realizacji długofalowej strategii rozwoju. Zrobiliśmy go w odpowiednim momencie, gdy dysponujemy już portfolio ponad 2300 lokali i przygotowujemy kolejne projekty. Jesteśmy gotowi do dyskusji o przyszłości sektora wynajmu od firm i opracowywania rozwiązań wspierających jego profesjonalizację, jakość rynku najmu oraz współpracę między inwestorami. Zależy nam na tym, by nie tyle wyróżniać się największą ofertą na rynku, co udało się w tym roku osiągnąć, ile wyznaczać wysokie standardy kompleksowej usługi najmu. Wynajem od firm wciąż jeszcze nie jest dobrze znany w Polsce, ale już widzimy, jak duży ma potencjał i przede wszystkim, że konsumenci poszukują takiego alternatywnego produktu mieszkaniowego. W tej sytuacji ważne jest, by mówić jednym głosem w sprawach dotyczących warunków inwestycyjnych w Polsce – mówi Sławomir Imianowski, prezes firmy Resi4Rent.

Do Polskiego Związku Firm Deweloperskich należy obecnie 266 przedsiębiorstw z segmentów mieszkaniowego, biurowego, handlowego i magazynowego.

