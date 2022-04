Rewitalizacja Stoczni Cesarskiej wkracza w nowy etap z nową dyrektor projektu

W połowie kwietnia br. do zespołu Stoczni Cesarskiej Development dołączyła Jadwiga Kosińska, przejmując obowiązki dyrektora projektu. Wraz z objęciem stanowiska, Kosińska otwiera nowy etap w realizacji projektu Stoczni Cesarskiej, który będzie skoncentrowany na realizacji nowej zabudowy.

Jadwiga Kosińska objęła stanowisku dyrektora projektu rewitalizacji Stoczni Cesarskiej w Gdańsku po Gerardzie Schuurmanie.

Nowa dyrektor posiada dwudziestoletnie doświadczenie w branży nieruchomości i budowlanej, zdobyte m.in. w Hochtief Polska, Vastint Poland i HB Reavis Construction.

W ramach kolejnych etapów rewitalizacji Stoczni Cesarskiej powstanie m.in. nowa zabudowa o różnorodnym przeznaczeniu.

- Po pięciu latach intensywnych prac koncepcyjnych, projektowych, działań miastotwórczych i pierwszych dwóch zrealizowanych remontach zabytkowych budynków nadszedł czas na zintensyfikowanie działań inwestycyjnych związanych z realizacją nowej tkanki - mówi dotychczasowy dyrektor projektu Gerard Schuurman.

- Jestem niezwykle dumny z tego, co do tej pory osiągnęliśmy, i wierzę, że Jadwiga ze swoim bogatym doświadczeniem budowlanym wprowadzi projekt w nowy etap - dodaje Schuurman.

Doświadczenie zdobywane w wielu firmach

Jadwiga Kosińska związana jest z branżą nieruchomości oraz budowlaną od ponad dwudziestu kilku lat. Jest absolwentką kierunku Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Illinois w Urbana Champaign. Swoją karierę rozpoczynała w Hochtief Polska, jako specjalista w dziale ofertowania, awansując kolejno na stanowisko kierownika działu ofertowania, kierownika projektu, a następnie dyrektora zespołu kontraktów.

Następnie w latach 2011- 2017 obejmowała stanowisko Construction Director w Vastint Poland i była odpowiedzialna za zarządzanie i wspieranie zarówno zespołów projektowych, jak i kierowników projektów oraz organizowanie, kontrolowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją inwestycji firmy.

W latach 2017 – 2020 była związana z HB Reavis Construction, gdzie kierowała ponad 50-osobowym zespołem zajmującym się realizacją wszystkich inwestycji HB Reavis w Polsce. Do najważniejszych inwestycji w których uczestniczyła Jadwiga należą m.in.: budowa najwyższego w Unii Europejskiej wieżowca Varso Tower, budowa wieżowca Rondo ONZ w Warszawie, budowa kompleksów Business Garden, modernizacja Rafinerii Gdańskiej w ramach Programu 10+, budowa kompleksu Fashion House w Gdańsku i realizacja Gdynia Waterfront w Gdyni.

Do niedawna Jadwiga pełniła obowiązki Branch Managera w spółce cmT. Jadwiga jest finalistką konkursu „Top Woman in Real Estate" w kategorii „Project Management" oraz mentorką programu „I i III ścieżki" w ramach „Top Woman in Real Estate".

Życie, miejsca i budynki

Zgodnie z dewizą „Najpierw życie, potem miejsca, następnie budynki" Stocznia Cesarska Development od chwili nabycia terenu w marcu 2017 r. nie tylko wprowadziła szeroką gamę działań miastotwórczych, mających na celu otwarcie terenu na mieszkańców, ale również wyremontowała dwa zabytkowe budynki - otwarty we wrześniu 2020 r. budynek biurowy Dyrekcja oraz otwarty w marcu br. budynek dawnej Remizy, w którym mieści się winiarnia i restauracja Mielżyński Gdańsk.

Spółka wielokrotnie została nagrodzona za swoją działalność na rzecz ochrony zabytków, działalność miastotwórczą oraz CSR'ową. Swoją ostatnią nagrodę „Pomagacza Roku" otrzymała w kwietniu br.

"Nieustannie wierzymy w sukces tego projektu"

- Gerard wykonał kawał dobrej pracy koncepcyjnej, nadał projektowi jego tożsamość oraz realizował pierwsze remonty historycznej tkanki. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni - podsumowuje pracę dotychczasowego dyrektora projektu, Rikkert Leeman z Alides REIM, współwłaściciel Stoczni Cesarskiej.

- Nieustannie wierzymy w sukces tego projektu, stąd też jesteśmy bardzo szczęśliwi, że pozyskaliśmy do zespołu Jadwigę, która dzięki dotychczasowemu doświadczeniu swoje działania skoncentruje na wprowadzeniu nowej tkanki - dodaje Leeman.

W planach nowa zabudowa i zintensyfikowanie działań

- Mogę śmiało stwierdzić, że choć w swoim życiu zawodowym realizowałam już wiele wyjątkowych projektów, to rewitalizacja najbardziej historycznej części terenu Stoczni Gdańskiej, terenu tak ważnego dla nas Polaków, jest dla mnie zarówno wyzwaniem, jak i wyjątkowym zaszczytem – mówi Jadwiga Kosińska.

- Kierunek na najbliższe lata mamy jasno wytyczony. Jestem przekonana, że po pierwszych bardzo udanych i nagrodzonych remontach tkanki zabytkowej, nadszedł czas na nową zabudowę i zintensyfikowanie działań w tym zakresie. Mam szczerą nadzieję, że moje dotychczasowe doświadczenie z branży nieruchomości oraz budowlanej będzie cennym atutem - dodaje Kosińska.

Na terenie stoczni powstaną budynki o różnym przeznaczeniu

Projekt rewitalizacji terenu Stoczni Cesarskiej zakłada ochronę i ekspozycję najcenniejszych historycznych budynków postoczniowych z równoczesnym przystosowaniem ich do nowych funkcji oraz budowę nowych, atrakcyjnych obiektów o różnorodnym przeznaczeniu. Taki sposób zagospodarowania pozwoli podkreślić wyjątkową historię tego miejsca, uzupełniając ją o nową jakość przestrzenno-architektoniczną.